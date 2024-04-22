Німецька компанія інвестує €1,5 млн. у запуск нової лінії з виробництва будматеріалів на Київщині.

Компанія MC-Bauchemie планує інвестувати у розширення виробництва сухих будівельних сумішей у Березані (Київщина).

Про це повідомив директор MC-Bauchemie Ukraine Артем Приймаченко.

“Ми маємо намір побудувати нову лінію для спеціальних будівельних матеріалів, таких як різноманітні полімерцементні суміші для конструкційного ремонту бетону, топпінги для промислових підлог, гідроізоляційні матеріали, високофункціональні клеї для плитки. Орієнтовний обсяг інвестицій – €1,5 млн”, – сказав він.

За словами Приймаченка, MC-Bauchemie проінвестує в проєкт власні кошти.

“Ми зараз перебуваємо в процедурі отримання гарантії від міжнародних організацій з військових ризиків. Розглядаємо варіанти – німецький уряд або MIGA від Світового банку”, – сказав він.

Зазначається, що нова лінія в Березані може бути запущена наприкінці 2025 року. Заснована 1961 року група компаній MC-Bauchemie є одним із провідних міжнародних виробників будівельної хімії та технологій. Вона представлена більш ніж у 50 країнах світу. // UBN