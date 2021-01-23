Гид покупателя: трубы для отопления — из какого материала лучше использовать
Отопительные трубы предназначены для транспортировки горячей воды от источника тепла к батареям. Многие совершенно незаслуженно обделяют вниманием важность выбора материала для этого неотъемлемого компонента системы отопления.
На самом деле от того, из чего изготовлена такая «артерия», зависят комфорт в доме и безопасность обогрева, — утверждают єксперті компании «Веста». На практике трубы должны быть прочными, надежными и долговечными, при этом во время всего срока эксплуатации сохранять свои технические характеристики.
При незначительных повреждениях или в том случае, если внутрь проник кислород, в них не должна образовываться ржавчина и происходить утечки горячей воды. Также при транспортировке теплоносителя уровень шума обязан находиться в границах допустимых норм. Кроме того внешний вид также важен — не всегда выходит обустроить отопительную систему внутри стен или как-то ее замаскировать.
Сегодня для изготовления труб при прокладке отопительных систем в жилых помещениях используют:
- Обыкновенную углеродистую сталь.
- Нержавеющую сталь.
- Медь.
- Пластик.
- Полипропилен.
- Металлопластик.
Хотя сегодня фактически выпускаются изделия из всех перечисленных материалов, именно труба нержавеющая станет оптимальным выбором для использования в отопительной системе, — отмечают специалисті компании. Для ее изготовления применяются технические марки нержавейки.
Важнейший параметр — материал изготовления
Действительно, материал изготовления определяет самые важные технические характеристики трубы, непосредственным образом влияет на надежность отопительной системы и срок ее эксплуатации. Нержавеющая сталь обладает бесспорным преимуществом перед обыкновенной углеродистой — невероятной стойкостью к коррозии. Это с лихвой компенсирует более высокую цену.
Однако по сравнению с медью нержавейка стоит гораздо дешевле. К тому же установить медную систему отопления значительно сложнее, что потребует высокой квалификации исполнителей работ. Полипропиленовые трубы нельзя эксплуатировать в помещениях с высокими противопожарными требованиями, а из-за их высокого линейного расширения необходимо дополнительно применять компенсаторы. Металлопластик при цене, в два раза превышающей полипропилен, неустойчив к механическим нагрузкам и открытому огню.
Неудивительно, что нержавеющие трубы сегодня широко применяют при:
- прокладке отопительных систем в новостройках;
- реконструкции систем отопления, горячего и холодного водоснабжения в старых домах;
- обустройстве водяных теплых полов.
10 причин, почему нержавеющие трубы идеально подходят для использования в системе отопления
Трубы из нержавейки выбирают исходя из таких положительніх качеств:
- Поразительной антикоррозионной стойкости и длительного срока службы.
- Отсутствия образования на стенах накипи.
- Устойчивости к гидроударам и внешним механическим повреждениям.
- Малого температурного расширения.
- Удивительной гибкости. Важно знать, что при сгибании внутренний диаметр изделия фактически остается неизменным. На практике это упрощает монтаж в ограниченном пространстве и позволяет установить сложную по конфигурации систему с минимумом соединений.
- Высокой теплоотдачи.
- Сохранения первоначальных технических характеристик на протяжении всего срока эксплуатации.
- Простоты монтажа.
- Экологичности и безопасности материала.
- Привлекательного внешнего вида.
Использование нержавеющих труб для обустройства отопительной системы — оптимальный выбор, который обеспечивает длительную беспроблемную эксплуатацию и гарантирует безопасность транспортировки теплоносителя.