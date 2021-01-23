Гид покупателя: трубы для отопления — из какого материала лучше использовать

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Отопительные трубы предназначены для транспортировки горячей воды от источника тепла к батареям. Многие совершенно незаслуженно обделяют вниманием важность выбора материала для этого неотъемлемого компонента системы отопления.

Труба круглая нержавеющая

Фото:  westa.kiev.ua

На самом деле от того, из чего изготовлена такая «артерия», зависят комфорт в доме и безопасность обогрева, — утверждают єксперті компании «Веста». На практике трубы должны быть прочными, надежными и долговечными, при этом во время всего срока эксплуатации сохранять свои технические характеристики.

При незначительных повреждениях или в том случае, если внутрь проник кислород, в них не должна образовываться ржавчина и происходить утечки горячей воды. Также при транспортировке теплоносителя уровень шума обязан находиться в границах допустимых норм. Кроме того внешний вид также важен — не всегда выходит обустроить отопительную систему внутри стен или как-то ее замаскировать.

Сегодня для изготовления труб при прокладке отопительных систем в жилых помещениях используют:

  1. Обыкновенную углеродистую сталь.
  2. Нержавеющую сталь.
  3. Медь.
  4. Пластик.
  5. Полипропилен.
  6. Металлопластик.

Хотя сегодня фактически выпускаются изделия из всех перечисленных материалов, именно труба нержавеющая станет оптимальным выбором для использования в отопительной системе, — отмечают специалисті компании. Для ее изготовления применяются технические марки нержавейки.

Важнейший  параметр — материал изготовления

Действительно, материал изготовления определяет самые важные технические характеристики трубы, непосредственным образом влияет на надежность отопительной системы и срок ее эксплуатации. Нержавеющая сталь обладает бесспорным преимуществом перед обыкновенной углеродистой — невероятной стойкостью к коррозии. Это с лихвой компенсирует более высокую цену.

Однако по сравнению с медью нержавейка стоит гораздо дешевле. К тому же установить медную систему отопления значительно сложнее, что потребует высокой квалификации исполнителей работ. Полипропиленовые трубы нельзя эксплуатировать в помещениях с высокими противопожарными требованиями, а из-за их высокого линейного расширения необходимо дополнительно применять компенсаторы. Металлопластик при цене, в два раза превышающей полипропилен, неустойчив к механическим нагрузкам и открытому огню.

Неудивительно, что нержавеющие трубы сегодня широко применяют при:

  • прокладке отопительных систем в новостройках;
  • реконструкции систем отопления, горячего и холодного водоснабжения в старых домах;
  • обустройстве водяных теплых полов.

10 причин, почему нержавеющие трубы идеально подходят для использования в системе отопления

Трубы из нержавейки выбирают исходя из таких положительніх качеств:

  1. Поразительной антикоррозионной стойкости и длительного срока службы.
  2. Отсутствия образования на стенах накипи.
  3. Устойчивости к гидроударам и внешним механическим повреждениям.
  4. Малого температурного расширения.
  5. Удивительной гибкости. Важно знать, что при сгибании внутренний диаметр изделия фактически остается неизменным. На практике это упрощает монтаж в ограниченном пространстве и позволяет установить сложную по конфигурации систему с минимумом соединений.
  6. Высокой теплоотдачи.
  7. Сохранения первоначальных технических характеристик на протяжении всего срока эксплуатации.
  8. Простоты монтажа.
  9. Экологичности и безопасности материала.
  10. Привлекательного внешнего вида.

Использование нержавеющих труб для обустройства отопительной системы — оптимальный выбор, который обеспечивает длительную беспроблемную эксплуатацию и гарантирует безопасность транспортировки теплоносителя.

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