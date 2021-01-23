Гид покупателя: трубы для отопления — из какого материала лучше использовать

Отопительные трубы предназначены для транспортировки горячей воды от источника тепла к батареям. Многие совершенно незаслуженно обделяют вниманием важность выбора материала для этого неотъемлемого компонента системы отопления.

На самом деле от того, из чего изготовлена такая «артерия», зависят комфорт в доме и безопасность обогрева, — утверждают єксперті компании «Веста». На практике трубы должны быть прочными, надежными и долговечными, при этом во время всего срока эксплуатации сохранять свои технические характеристики.

При незначительных повреждениях или в том случае, если внутрь проник кислород, в них не должна образовываться ржавчина и происходить утечки горячей воды. Также при транспортировке теплоносителя уровень шума обязан находиться в границах допустимых норм. Кроме того внешний вид также важен — не всегда выходит обустроить отопительную систему внутри стен или как-то ее замаскировать.

Сегодня для изготовления труб при прокладке отопительных систем в жилых помещениях используют:

Обыкновенную углеродистую сталь. Нержавеющую сталь. Медь. Пластик. Полипропилен. Металлопластик.

Хотя сегодня фактически выпускаются изделия из всех перечисленных материалов, именно труба нержавеющая станет оптимальным выбором для использования в отопительной системе, — отмечают специалисті компании. Для ее изготовления применяются технические марки нержавейки.

Важнейший параметр — материал изготовления

Действительно, материал изготовления определяет самые важные технические характеристики трубы, непосредственным образом влияет на надежность отопительной системы и срок ее эксплуатации. Нержавеющая сталь обладает бесспорным преимуществом перед обыкновенной углеродистой — невероятной стойкостью к коррозии. Это с лихвой компенсирует более высокую цену.

Однако по сравнению с медью нержавейка стоит гораздо дешевле. К тому же установить медную систему отопления значительно сложнее, что потребует высокой квалификации исполнителей работ. Полипропиленовые трубы нельзя эксплуатировать в помещениях с высокими противопожарными требованиями, а из-за их высокого линейного расширения необходимо дополнительно применять компенсаторы. Металлопластик при цене, в два раза превышающей полипропилен, неустойчив к механическим нагрузкам и открытому огню.

Неудивительно, что нержавеющие трубы сегодня широко применяют при:

прокладке отопительных систем в новостройках;

реконструкции систем отопления, горячего и холодного водоснабжения в старых домах;

обустройстве водяных теплых полов.

10 причин, почему нержавеющие трубы идеально подходят для использования в системе отопления

Трубы из нержавейки выбирают исходя из таких положительніх качеств:

Поразительной антикоррозионной стойкости и длительного срока службы. Отсутствия образования на стенах накипи. Устойчивости к гидроударам и внешним механическим повреждениям. Малого температурного расширения. Удивительной гибкости. Важно знать, что при сгибании внутренний диаметр изделия фактически остается неизменным. На практике это упрощает монтаж в ограниченном пространстве и позволяет установить сложную по конфигурации систему с минимумом соединений. Высокой теплоотдачи. Сохранения первоначальных технических характеристик на протяжении всего срока эксплуатации. Простоты монтажа. Экологичности и безопасности материала. Привлекательного внешнего вида.

Использование нержавеющих труб для обустройства отопительной системы — оптимальный выбор, который обеспечивает длительную беспроблемную эксплуатацию и гарантирует безопасность транспортировки теплоносителя.