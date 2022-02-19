Гид покупателя: в чем преимущества пневматического инструмента

Есть несколько ситуаций, особенно на фабриках или в мастерских, которые требуют надежного источника энергии. Здесь приходят на помощь пневматические инструменты быстрые и простые в использовании, кроме того, они быстрее стандартных инструментов без ущерба для безопасности. Пневматические инструменты в основном работают на воздухе или углекислом газе. Воздух в основном сжимается с помощью компрессора, который затем сбрасывает давление для привода в действие ручного инструмента. Они заняли место там, где раньше использовались обычные инструменты для выполнения работ, требующих большой физической силы, — отмечают специалисты компании Sigma.

Такой инструмент безопасен, используется во многих различных отраслях промышленности и поэтому бывает разных форм. Некоторыми распространенными инструментами, являются дрели, продувочные пистолеты, распылители, отбойные молотки и инструмент для нарезания резьбы. Они используются во многих различных условиях на производстве, в сфере автосервиса, и предлагают много преимуществ по сравнению с традиционными инструментами. Поэтому многие мастерские предпочитают купить пневмодрель вместо электрического аналога.

Применение пневматических инструментов

Такие инструменты в основном разработаны для использования в операциях или работах, требующих большой скорости, точности и мощности. Они чаще всего присутствуют в наборах инструментов, используемых людьми для регулировки бытовых приборов, выполнения сверления, забивания гвоздей и т. д. Пневмоинструмент также эффективен в механических гаражах, где происходит обслуживание и ремонт автомобилей. Люди, которые работают в автомобильной промышленности или нуждаются в сжатом воздухе для производства, используют эти ручные инструменты для покраски, пескоструйной обработки, шлифовки и других функций. Применение этого оборудования доступно в каждом производственном секторе и отрасли.

Преимущества

Эти инструменты чрезвычайно безопасны в использовании, потому что они исключают наматывание кабелей, что может привести к другим опасным последствиям. Ручные инструменты отвечают всем требованиям, предъявляемым к сжатому воздуху. Они также способны обеспечивать более высокие обороты в минуту для достижения производительности и хорошей скорости. Другие удобные инструменты имеют ограничения по времени автономной работы, в то время как здесь вы можете продолжить работу и, таким образом, сэкономить время.

Это оборудование также практически не ломается даже после регулярного использования в течение многих лет. На примере пневмодрелей более явно видны преимущества такого инструмента, основные из них это:

Надежность.

Функциональность.

Долговечность.

Малый вес.

Высочайшее качество используемых материалов.

Сопротивление повреждениям.

Высокая безопасность использования — благодаря эргономичным ручкам.

Этот тип инструмента имеет много преимуществ. В нем нет электрических компонентов, поэтому он не перегревается в результате длительной работы. По той же причине он также обеспечивает большую безопасность при работе в местах, особенно подверженных воздействию огня или влаги, поэтому рекомендуется для использования в таких местах, как малярные или столярные мастерские, а также на открытом воздухе. Это также позволяет оператору чувствовать себя более комфортно, поскольку не требует большого усилия — пневматическая модель легче, чем дрели других типов. Пневматические инструменты тоже работают гораздо быстрее электрических, но в их случае очень важна регулярная смазка – только тогда наши будут работать долго.

Характерной особенностью пневматических дрелей является наличие разъема, к которому подсоединяется воздушная трубка – с ее помощью к устройству подается воздух, который приводит в действие небольшой пневматический мотор, расположенный внутри дрели.

Пневматические дрели различаются по конструкции и назначению, а также по параметрам – мощности, частоте вращения, весу или размеру патрона.

Эти продукты, как правило, имеют меньше движущихся частей, что снижает затраты и делает их экономичными для всех пользователей. В совокупности эти инструменты со сжатым воздухом являются идеальным решением для гаража, промышленности или домашнего хозяйства.