Гид потребителя: как аксессуары могут защитить и улучшить работу смартфонов

Неважно, фотографируем ли мы наших домашних животных для социальных сетей, отправляем сообщения друзьям или звоним по работе, смартфон, вероятно, стал сегодня нашим круглосуточным компаньоном.

Во многих случаях аксессуары могут защитить и улучшить работу таких устройств. Для телефона есть сотни различных аксессуаров — от чехлов для защиты телефона до беспроводных зарядных устройств, которые делают зарядку устройства более удобной. Все варианты не перечислить, особенно пользуются популярностью чехлы для смартфонов, поскольку они призваны защитить дорогие устройства от падений и царапин. Например, по данным компании MacInCase, чехол на айфон 10 — это самый покупаемый аксессуар в Украине, так как именно этот iPhone самый распространенный среди молодёжи.

Учитывайте совместимость

Специалисты компании, советуют перед покупкой аксессуаров для iPhone учесть несколько моментов. Для начала убедитесь, что аксессуары совместимы с вашей конкретной моделью iPhone. Например, если вы покупаете чехол для телефона, вам понадобится чехол, который подходит для вашего конкретного устройства. То же самое и с защитными пленками для экрана и кабелями для зарядки.

А если вы покупаете аксессуары для беспроводной зарядки, вам понадобится iPhone 8 или новее. Но вам понадобится iPhone 12, если вы ищете устройства для беспроводной зарядки и другие аксессуары, которые используют преимущества нового подключения Apple MagSafe.

Наряду с беспроводной зарядкой новые iPhone также поддерживают быструю зарядку — это означает, что вы можете подключить свой iPhone к зарядному устройству и получить часы заряда всего за 30 минут или около того. Последние модели iPhone могут заряжаться до 18 Вт, и Apple заявляет, что с помощью быстрой зарядки вы можете вернуть до 50% заряда батареи за 30 минут. Любая модель iPhone, которая является iPhone 8 или новее, поддерживает быструю зарядку.

Защитные пленки

Вы часто роняете свой iPhone? Защитные пленки — это разумный способ гарантировать, что экран вашего телефона никогда не потрескается. Протектор доступен в различных размерах и для ряда моделей, поэтому независимо от того, какая у вас модель iPhone, вы должны найти что-то для себя.

Одна из лучших особенностей качественной защитной пленки заключается в том, что она относительно тонкая — это означает, что ваше устройство по-прежнему будет очень отзывчивым к вашим прикосновениям, и если у вас есть iPhone с 3D Touch, вы все равно сможете использовать эту функцию. Вдобавок ко всему, защитная пленка для экрана разработана таким образом, чтобы не оставлять отпечатков пальцев, и ее легко установить.