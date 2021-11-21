Гид потребителя: как чистящие средства и методы уборки соотносятся с требованиями по защите окружающей среды
При заказе клининговых услуг и их оказанию важно учитывать аспекты экологического, социального и трудового права. Услуги по уборке влияют на окружающую среду за счет используемых чистящих химикатов, потребления различных продуктов, таких как мешки для мусора, транспортировки между объектами уборки и выбора метода очистки. Эксперты компании Lysoform, которая занимается поставками профессиональной бытовой химии https://lysoform.shop/ru/, рассказывают почему важно учитывать требования к содержанию чистящих химикатов и использовать только качественные составы.
Требования по защите окружающей среды
Чистящие средства, используемые в клининговых услугах, могут содержать вещества, опасные как для окружающей среды, так и для здоровья. Поэтому важно учитывать требования к содержанию чистящих средств и использовать только химикаты известных производителей соблюдающих экологические требования к составу.
В последние годы мы стали свидетелями разработки множества новых, более удобных и экологически чистых методов и материалов для уборки. Новые методы, с которыми легче работать, более гигиеничны и требуют меньшего количества химикатов, быстро и в значительной степени вытеснили устаревшие методы уборки.
Метод уборки и качество очистки
Выбор метода уборки важен как для сокращения использования чистящих химикатов, так и для уменьшения выбросов в водную среду веществ, опасных для окружающей среды и здоровья.
Требования к качеству уборки могут устанавливаться совместно с поставщиком и заказчиком в течение периода действия контракта.
В требования обычно входит уборка разных типов помещений / объектов, например:
- офисы;
- учреждения по уходу;
- дошкольные учреждения и школы;
- дома престарелых;
- жильё;
- подсобные помещения и лестничные пролёты.
Метод уборки должен быть адаптирован к тому, что нужно очистить. Часто именно поверхностные слои определяют, какие методы очистки и чистящие средства использовать. Например, вы всегда должны чистить деревянные полы как можно более сухими методами, так как влага может его повредить.
Между хорошими и плохими методами уборки может быть большая разница. Хороший метод, позволяет производить очистку качественно и в то же время создает низкую нагрузку на оборудование. Современные методы очистки позволяют:
- очистить эффективно;
- не распространять грязь и бактерии между разными помещениями;
- не изнашивать инструмент;
- быть практичными и простыми в работе.
Чистящие средства
Под чистящими химическими средствами понимаются все средства используемые при уборке. К чистящим средствам могут относиться:
- универсальные чистящие средства;
- санитарные чистящие средства;
- дезинфицирующие чистящие средства.
Дезинфицирующие средства
Специальная уборка
Еще один вид уборки требующей особого внимания и обученных работников — это специальная уборка, для которой требуются специальные химические чистящие средства. Специальная уборка относится, например, к работе по обеззараживанию (к примеру, удаление плесени и асбеста), уборке после несчастных случаев (например, наводнений и пожаров), уборке вентиляционных каналов, уборке промышленных производственных помещений (таких, как стерильные помещения, помещения на производстве пищевых продуктах), уборка зданий (например, генеральная уборка зданий), дезинфекция, уборка стерильных помещений или операционных.Tweet