Гид потребителя: как чистящие средства и методы уборки соотносятся с требованиями по защите окружающей среды

При заказе клининговых услуг и их оказанию важно учитывать аспекты экологического, социального и трудового права. Услуги по уборке влияют на окружающую среду за счет используемых чистящих химикатов, потребления различных продуктов, таких как мешки для мусора, транспортировки между объектами уборки и выбора метода очистки. Эксперты компании Lysoform, которая занимается поставками профессиональной бытовой химии https://lysoform.shop/ru/, рассказывают почему важно учитывать требования к содержанию чистящих химикатов и использовать только качественные составы.

Требования по защите окружающей среды

Чистящие средства, используемые в клининговых услугах, могут содержать вещества, опасные как для окружающей среды, так и для здоровья. Поэтому важно учитывать требования к содержанию чистящих средств и использовать только химикаты известных производителей соблюдающих экологические требования к составу.

В последние годы мы стали свидетелями разработки множества новых, более удобных и экологически чистых методов и материалов для уборки. Новые методы, с которыми легче работать, более гигиеничны и требуют меньшего количества химикатов, быстро и в значительной степени вытеснили устаревшие методы уборки.

Метод уборки и качество очистки

Выбор метода уборки важен как для сокращения использования чистящих химикатов, так и для уменьшения выбросов в водную среду веществ, опасных для окружающей среды и здоровья.

Требования к качеству уборки могут устанавливаться совместно с поставщиком и заказчиком в течение периода действия контракта.

В требования обычно входит уборка разных типов помещений / объектов, например:

офисы;

учреждения по уходу;

дошкольные учреждения и школы;

дома престарелых;

жильё;

подсобные помещения и лестничные пролёты.

Метод уборки должен быть адаптирован к тому, что нужно очистить. Часто именно поверхностные слои определяют, какие методы очистки и чистящие средства использовать. Например, вы всегда должны чистить деревянные полы как можно более сухими методами, так как влага может его повредить.

Между хорошими и плохими методами уборки может быть большая разница. Хороший метод, позволяет производить очистку качественно и в то же время создает низкую нагрузку на оборудование. Современные методы очистки позволяют:

очистить эффективно;

не распространять грязь и бактерии между разными помещениями;

не изнашивать инструмент;

быть практичными и простыми в работе.

Чистящие средства

Под чистящими химическими средствами понимаются все средства используемые при уборке. К чистящим средствам могут относиться:

универсальные чистящие средства;

санитарные чистящие средства;

дезинфицирующие чистящие средства.

Дезинфицирующие средства Дезинфицирующими средствами, убивающими бактерии или другие микроорганизмы, могут быть биоциды, лекарства, медицинские устройства или косметические продукты, в зависимости от того, для чего они предназначены. Если чистящее средство действует против бактерий или других микроорганизмов, его также можно считать биоцидным продуктом. Это применимо, например, если продукт заявлен как «антибактериальный», «противомикробный», «дезинфицирующий», «удаляет 99% бактерий» и т. д.

Специальная уборка

Еще один вид уборки требующей особого внимания и обученных работников — это специальная уборка, для которой требуются специальные химические чистящие средства. Специальная уборка относится, например, к работе по обеззараживанию (к примеру, удаление плесени и асбеста), уборке после несчастных случаев (например, наводнений и пожаров), уборке вентиляционных каналов, уборке промышленных производственных помещений (таких, как стерильные помещения, помещения на производстве пищевых продуктах), уборка зданий (например, генеральная уборка зданий), дезинфекция, уборка стерильных помещений или операционных.