Гид покупателя: какие чехлы для смартфона актуальны сегодня?

Рынок защитных чехлов обусловлен растущим спросом на электронные устройства и необходимостью защитить их от повреждений, а также ростом осведомленности о преимуществах использования таких аксессуаров. Когда ритейлер хочет купить оптом чехлы для телефонов, он должен учитывать современные тенденции, ведь успешные продажи зависят от верно выбранного ассортимента. Вот почему так важно выбирать поставщиков, которые внимательно следят за рынком и предлагают модели, пользующиеся спросом у покупателей.

На витринах магазинов мобильных аксессуаров сегодня можно видеть значительное разнообразие чехлов как в части форматов так и материалов и расцветок.

Формат. Самой популярной моделью с точки зрения формы остаются накладки: чехлы, которые защищают заднюю панель и боковые грани гаджета, оставляя дисплей открытым. Их преимущество заключается в обеспечении достаточного уровня защиты без добавления избыточного объема, чем грешат чехлы-книжки. Последние были популярны из-за защиты дисплея, которую обеспечивала крышка, и возможности носить в чехле банковские карточки, но с развитием индустрии защитных аксессуаров для дисплея и технологии бесконтактных платежей через смартфон или часы их актуальность сошла на нет. Сегодня формат книжек выбирают в основном консервативные покупатели, которым нравится такой классический стиль.

Материал. Термопластичный полиуретан, заменивший силикон на производственном поприще, и поликарбонат остаются самым популярным сырьем для изготовления чехлов. Их соотношение в изделии может меняться, они могут быть дополнены металлическими и акриловыми вставками, покрытием из ткани или кожи, но пока что эти полимеры удерживают бессменное лидерство в индустрии.

Дизайн. По-прежнему остается самой вариативной особенностью чехла. Эстетические аксессуары для смартфона как никогда разнообразны, и пользователи вольны выбирать из следующего списка:

минималистичные прозрачные чехлы;

классические однотонные чехлы практически любого оттенка;

чехлы с принтом — это может быть авторский рисунок, изображение на тему популярного медиапродукта, а сейчас особенное значение приобрели аксессуары с патриотической тематикой;

премиум-чехлы из натурального камня, дерева или кожи, чехлы ручной работы;

чехлы с инкрустацией и аппликацией.

Многие бренды нашли свой фирменный стиль и придерживаются его — например, чехлы Bling World знамениты сплошным покрытием из ограненных кристаллов, а эстетика SkinArma черпает вдохновение в модном токийском стиле Харадзюку.

Часто чехлы получают дополнительные особенности. Это может быть встроенное кольцо-держатель, магнит для фиксации на магнитном автодержателе, ремешок для безопасного ношения или выдвижная крышка камеры, которая защищает объектив от повреждений.

Отдельная категория — чехлы с противоударной защитой military-grade, которые выдерживают падение с высоты до нескольких метров, сохраняя смартфон целым и невредимым.

Приобретая чехол, не забудьте проверить на месте, легко ли он надевается на смартфон, совпадают ли все вырезы и достаточно ли хорошо нажимаются кнопки: производители стараются оградить потребителей от заводского брака, но от человеческого фактора и пропущенных дефектов никто не застрахован. Полезно также проверить наличие мелких повреждений: вдруг изделие пострадало при перевозке.