Гид покупателя: условия и процесс оформления в лизинг грузовых автомобилей

Наличие собственного грузового транспорта – несомненный плюс для предпринимателей, которые занимаются логистикой. Однако у многих начинающих перевозчиков не всегда есть возможность купить такую машину. И тогда на помощь приходит услуга лизинга.

Если возникла необходимость купить грузовой автомобиль в лизинг, то по данным экспертов компании «Avtek», сегодня в Украине можно оформить в лизинг множество видов спецтехники: бензовозы, эвакуаторы, бетономешалки, самосвалы, тягачи.

Что такое лизинг

Лизинг представляет собой форму финансирования, при которой одна сторона (лизингодатель) предоставляет другой стороне (лизингополучателю) право использования имущества, в данном случае грузового автомобиля, на определенный срок.

При этом у получателя есть возможность купить грузовой автомобиль в лизинг, если он выплатит всю сумму, отмечают специалисты компании. Также можно не платить транспортный или имущественный налог, так как владельцем является лизингодатель.

Что касается сроков, то, как правило, лизинг грузовых автомобилей составляет от нескольких месяцев до нескольких лет. Срок определяется в зависимости от потребностей получателя.

Лизингополучатель обязан уплачивать ежемесячные платежи за использование грузовика. Сумма платежей зависит от срока эксплуатации, стоимости автомобиля и условий договора.

Помимо регулярных выплат за пользование автомобилем, лизингополучатель должен застраховать грузовой автомобиль на весь срок лизинга. Это включает в себя страхование от:

ущерба;

кражи;

ответственности перед третьими лицами.

Некоторые компании требуют первоначальный взнос, который составляет определенный процент от стоимости машины.

Советы для тех, кто собрался купить грузовой автомобиль в лизинг

Решение купить грузовое авто в лизинг – серьезный финансовый шаг, к которому следует основательно подготовиться.

Єксперты компании рекомендуют прежде всего, определиться, какой грузовой автомобиль необходим для бизнеса. Для этого нужно составить бизнес-план, в котором будут проанализированы ожидаемые доходы и расходы.

Нужно учесть не только ежемесячные лизинговые платежи, но и страховку, топливо и регулярный техосмотр. Следует дополнительно уточнить, предоставляет ли лизинговая компания услуги по техническому обслуживанию.

Стоит провести исследование рынка и выбрать лизинговую компанию с хорошей репутацией. О надежности могут свидетельствовать положительные отзывы клиентов на различных тематических форумах, связанных с лизингом. Если в окружении есть друзья или знакомые, обращавшиеся к услугам таких компаний, можно спросить совета у них.

Оформляя договор, нужно внимательно ознакомиться с его содержанием, желательно в присутствии юриста. Это поможет избежать проблем в случае возникновения недопонимания.

Важно быть внимательным к деталям, задавать вопросы и не стесняться обращаться за дополнительной информацией к лизинговой компании, если какие-то нюансы договора остаются не до конца понятными.