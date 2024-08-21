Гид предпринимателя: что такое CRM системы и для чего они нужны

Современный бизнес генерирует огромное количество информации о клиентах, продажах, маркетинговых кампаниях. Без специальных инструментов управлять этими данными практически невозможно. В условиях высокой конкуренции важно быстро реагировать на запросы клиентов и изменения рынка. Поэтому такие инструменты как CRM-системы помогают оперативно обрабатывать информацию и принимать решения.

Специалисты компании DOitWELL отмечают, что СРМ система – это один из важнейших инструментов современного бизнеса. Она относится к категории бизнес-инструментов, наряду с такими системами, как:

ERP (Enterprise Resource Planning) – для управления ресурсами предприятия.

SCM (Supply Chain Management) – для управления цепочками поставок.

BI (Business Intelligence) – для бизнес-аналитики.

HRM (Human Resource Management) – для управления персоналом.

Конечно, небольшие компании или индивидуальные предприниматели могут обходиться и без CRM, используя более простые инструменты. Однако для компаний, стремящихся к росту и повышению эффективности, использование таких систем становится необходимостью, считают эксперты компании и поясняют как используются подобные инструменты в современном мире.