Гид предпринимателя: что такое CRM системы и для чего они нужны

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Современный бизнес генерирует огромное количество информации о клиентах, продажах, маркетинговых кампаниях. Без специальных инструментов управлять этими данными практически невозможно. В условиях высокой конкуренции важно быстро реагировать на запросы клиентов и изменения рынка. Поэтому такие инструменты как CRM-системы помогают оперативно обрабатывать информацию и принимать решения.

CRM система

Фото: doitwell.ua

Специалисты компании DOitWELL отмечают, что СРМ система – это один из важнейших инструментов современного бизнеса. Она относится к категории бизнес-инструментов, наряду с такими системами, как:

  • ERP (Enterprise Resource Planning) – для управления ресурсами предприятия.
  • SCM (Supply Chain Management) – для управления цепочками поставок.
  • BI (Business Intelligence) – для бизнес-аналитики.
  • HRM (Human Resource Management) – для управления персоналом.

Конечно, небольшие компании или индивидуальные предприниматели могут обходиться и без CRM, используя более простые инструменты. Однако для компаний, стремящихся к росту и повышению эффективности, использование таких систем становится необходимостью, считают эксперты компании и поясняют как используются подобные инструменты в современном мире.

Что такое CRM системы и где и кто их использует?

CRM системы (Customer Relationship Management – Управление взаимоотношениями с клиентами) – это программное обеспечение, используемое для управления взаимодействием компании с текущими и потенциальными клиентами.

Где используются
  • Продажи
  • Маркетинг
  • Обслуживание клиентов
  • Управление проектами
  • Аналитика и отчетность
Кто использует
  • Малый и средний бизнес
  • Крупные корпорации
  • Интернет-магазины
  • Сфера услуг
  • Финансовые организации
  • Производственные компании
  • Образовательные учреждения
  • Некоммерческие организации

CRM системы помогают компаниям оптимизировать процессы, повысить продажи, улучшить обслуживание клиентов и принимать более обоснованные бизнес-решения. Они применяются практически во всех сферах бизнеса – от розничной торговли до здравоохранения и образования.

Использование CRM распространено глобально, с высоким уровнем внедрения в Северной Америке, Европе и развитых странах Азии. Использование CRM распространено глобально, с высоким уровнем внедрения в Северной Америке, Европе и развитых странах Азии.

Как работает такая система

Таким образом, хотя идея управления взаимоотношениями с клиентами существовала давно, современные CRM системы начали активно развиваться и внедряться с середины 1990-х годов. эксперты компании приводят пример как работает система CRM для интернет-магазинов:

  1. Управление клиентской базой:
    • Хранение информации о покупателях (контакты, история покупок, предпочтения)
    • Сегментация клиентов по различным критериям (частота покупок, средний чек, категории товаров)
  2. Автоматизация маркетинга:
    • Отправка персонализированных email-рассылок с рекомендациями товаров
    • Настройка триггерных сообщений (например, напоминание о брошенной корзине)
    • Управление программой лояльности
  3. Обработка заказов:
    • Автоматическое создание заказа в системе
    • Отслеживание статуса заказа от оформления до доставки
    • Напоминания сотрудникам о необходимости обработки заказа
  4. Обслуживание клиентов:
    • Регистрация обращений клиентов (вопросы, жалобы, возвраты)
    • Распределение задач между сотрудниками службы поддержки
    • Хранение истории общения с клиентом
  5. Аналитика и отчетность:
    • Анализ продаж по различным параметрам (товары, категории, сезонность)
    • Оценка эффективности маркетинговых кампаний
    • Прогнозирование спроса и планирование закупок
  6. Интеграция:
    • Синхронизация с системой управления складом
    • Интеграция с платежными системами
    • Связь с системой учета (например, 1С)
  7. Мобильный доступ:
    • Возможность для менеджеров просматривать данные и обрабатывать заказы с мобильных устройств

Пример использования CRM в самом простом случае для обработки заказов в интернет-магазине:

Клиент сделал заказ в интернет-магазине. CRM автоматически создает карточку заказа, отправляет подтверждение клиенту по email, и назначает задачу менеджеру на обработку. Через неделю после получения заказа, CRM отправляет клиенту email с просьбой оставить отзыв и предложением скидки на следующую покупку. Если клиент не сделает новый заказ в течение месяца, система напомнит менеджеру связаться с ним и предложить персональную скидку на товары из категорий, которые он  раньше покупал.

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