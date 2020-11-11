Інвестори вважають що українські суди гірші за корупцію

Вперше за п’ять років недовіра до судів очолила список перешкод для іноземних інвестицій в Україну.

Такими є результати опитування, проведеного наприкінці жовтня Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА), інвестиційною компанією Dragon Capital та Центром економічної стратегії, передає Бі-Бі-Сі.

Корупція, яка очолювала список під час попередніх опитувань, перемістилася на друге місце.

При цьому ці дві проблеми є найважливішими і для стратегічних, і для портфельних інвесторів, які вкладають гроші в українські державні цінні папери та акції підприємств.

І вони обидві фігурують на перших місцях останні п’ять років, хоча й помінялися позиціями лише цього року.

«Дії, що останнім часом відбуваються в країні, до прикладу, навколо Конституційного суду, точно не додають привабливості нам як країні та можуть викликати питання у міжнародних партнерів, чи дійсно ми як країна є надійним партнером для співпраці», — каже виконавчий директор ЄБА Анна Дерев’янко.

«Чесно кажучи, спільноту схвилював цей інцидент. Український бізнес та суспільство дуже чекають на чесні суди, зменшення корупції та політичну і економічну стабільність» , — наголосила вона.

Як нагадують у Центрі економічної стратегії, думки іноземних інвесторів щодо недовіри до судової системи збігаються і з поглядами пересічних українців.

Наприклад, за останніми опитуваннями Центру Разумкова, недовіру до судової системи серед громадян України випереджає лише недовіра до чиновників загалом та до російських ЗМІ.

На третьому місці серед перешкод для інвесторів — монополізація ринків та українська «олігархономіка».

Утім, стратегічні інвестори також серед найбільших проблем ведення бізнесу в Україні називають нестабільне та обтяжливе законодавство.

Автор фото, EBA.COM.UA

Такі опитування провадять від 2016 року.

Серед інших проблем, які цього року увійшли до Топ-10 перешкод для інвестицій, бізнесмени називають репресивні дії правоохоронних органів, складне адміністрування податків, нестабільну валюту, військовий конфлікт із Росією (за п’ять років він посунувся з 3 на 8 місце), обмеження на рух капіталу та валютні операції та масштабну трудову міграцію з України.

Опитування також показало, що майже половина (47%) стратегічних інвесторів, які вже працюють в Україні, не змінюватимуть свої інвестиційні плани навіть попри можливість другого карантину. Водночас майже третина (27%) кажуть, що скоротять чи зовсім зупинять інвестиції в Україну.

Загалом майже половина з опитаних (48%) вважають, що за останній рік Україна стала менш привабливою для інвесторів. Ще 42% кажуть, що не помітили якихось змін в інвестиційному кліматі.

«Минулого року ми сподівалися на швидкі ринкові реформи, ув’язнення корупціонерів та перезавантаження інститутів влади професіоналами з міцними моральними переконаннями. За останні пів року ці сподівання змінилися на розчарування від незрозумілої кадрової політики, яка впроваджувалася на користь олігархів та корупціонерів», — заявив генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала.

Що могло б позитивно вплинути на думку інвесторів

Серед перших трьох кроків інвестори називають такі:

ефективну боротьбу з корупцією,

перезапуск судової системи та

призначення на ключові посади реформаторів із високою репутацією.

А ще хочуть, щоб Київ обмежив олігархів, докорінно змінив правоохоронні органи та досяг угоди з МВФ про відновлення кредитування.

Найбільш негативно на інвесторів можуть вплинути: