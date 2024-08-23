Кабмін продовжив пільгову ціну на газ для виробників тепла і побутових споживачів до 30 квітня 2025 року

Кабінет Міністрів продовжив спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла і побутових споживачів до 30 квітня 2025 року, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Ця зима буде дуже непростою. Незважаючи на ремонт і відновлення 24/7, у нас усе ще залишається дуже багато пошкоджених об’єктів енергетики. Сьогодні уряд продовжує спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла та побутових споживачів”, – сказав Шмигаль на засіданні уряду в п’ятницю.

За словами прем’єра, рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону.

“Робимо все можливе, щоб цієї зими в кожній українській оселі було світло і тепло”, – наголосив він. // Інтерфакс-Україна