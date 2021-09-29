Как не переплатить при заказе корпоративных тортов

Давно прошли те времена, когда все сладости покупали в гастрономе. Сейчас намного проще и выгоднее заказать торт у специализированной кондитерской компании, в результате чего можно получить качественное изделие, вкусное и созданное в единственном экземпляре.

Но такой торт может стоить дорого. Очень дорого. Специалисты компании Nonpareil рассказывают, как точно определять цену и никогда не переплачивать за кондитерские изделия, изготовленные по индивидуальному заказу https://nonpareil.ua/cakes/corporate/.

Выбираем поставщика

Работайте только с проверенными компаниями. С теми, кто уже много лет выполняет заказы, имеет большое портфолио и пользуется хорошей репутацией на рынке. В кондитерском бизнесе плохие предприниматели долго не задерживаются. Очень быстро растет количество недовольных клиентов, и плохая молва вытесняет их с рынка.

Поэтому делать заказ у молодого предприятия − это всегда риск. Лучше позвонить тем, кто давно работает, имеет много положительных отзывов и хорошую репутацию. Новички, чтобы потеснить старых участников рынка, часто снижают цены. Но у них нет больших объемов для того, чтобы получить хорошую цену у поставщиков ингредиентов. И нехватает опыта, чтобы оптимизировать производственный процесс. Поэтому у них остается единственный способ снизить цену − за счет качества. В результате они предлагают клиентам изделия, не стоящие даже тех небольших денег, которых за них просят.

Делаем заказ заранее

Приготовление качественных кондитерских изделий − процесс сложный и длительный. У тех компаний, которые делают хорошо и качественно, всегда есть много заказов. И каждый заказчик желает получить свой торт «прямо сегодня».

Поэтому кондитеру не остается ничего другого, кроме как брать дополнительную плату за скорость. Чтобы сделать «многоэтажный» торт за два-три дня, нужно работать не покладая рук. Выходить в ночную смену. Привлекать больше людей. Все это − дополнительные затраты.

А если вы делаете заказа заранее, то всегда можете получить скидку. Как минимум − вы не переплатите. И точно получите торт к необходимой дате.

Выбираем начинку

Многие клиенты так много внимания уделяют оформлению торта, что совершенно забывают про все остальное. Они хотят, чтобы и цвет точно соответствовал, и форма была правильной. Еще и чтобы поздравление правильно написали. И совсем не думают о том, какой будет начинка.

А цена торта зависит не только от оформления. Хотя, конечно, внешний декор серьезно влияет на себестоимость. Но и про начинку не стоит забывать. Конечно, хорошая кондитерская компания делает только вкусные торты. И вы в любом случае получите удовольствие. Но зачем переплачивать за то, что вы не выбирали?

Поэтому перед заказом обязательно уточните, какие есть начинки. И выберите ту из них, которая соответствует вашему вкусу.

Дополнительные услуги

Если речь идет о крупном мероприятии, например, о свадьбе, то стоит спросить у кондитера, что он еще может предложить. Часто производители тортов могут еще и обеспечить подачу сладостей. Могут предоставить в аренду специальное оборудование.

И цены на эти дополнительные услуги будут ниже, чем у кейтеринговых предприятий. Поэтому всегда перед заказом спрашивайте кондитера о дополнительных услугах.