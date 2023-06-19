Как выбрать банк для оформления кредита?

Кредит — это дело серьезное, независимо от того, какую сумму нужно взять в долг. В любом случае банк, который одолжил деньги, потребует вернуть их вместе со всеми начисленными процентами. Перед тем как получить ссуду, нужно правильно выбрать кредитора. Не стоит обращаться в первую попавшуюся организацию, которая обещает выдать большой лимит и взять за использование кредитных денег совсем небольшой процент. Какие характеристики должен иметь надежный банк, рассказывают аналитики портала Финансим.

Наличие разрешительной документации

Заниматься финансовой деятельностью и, в частности, выдавать кредиты частным лицам и организациям, могут только те компании, которые имеют на эту деятельность соответствующую лицензию. Узнать информацию об этом можно на сайте Центрального банка. Если у организации отозвали лицензию, об этом тоже будут сведения на странице регулятора.

Размер активов

Чем банк крупнее, чем больше у него собственных средств, имущества и прочих активов, тем ценнее он для государственной финансовой системы. И в кризисной ситуации такие учреждения пытаются спасти, а не лишать лицензии, как в случае с банками, у которых небольшой личный капитал. Это дает своего рода гарантию надежности и заемщикам, и вкладчикам, и остальным клиентам, которые пользуются услугами банка.

Помимо этого, крупные игроки рынка имеют хорошую репутацию и не станут включать в кредитный договор с заемщиком заведомо невыгодные условия, слишком активно при оформлении кредита навязывать сопутствующие платные опции и т. д.

Если банк является системно значимым

Это особый статус, который имеют крупнейшие кредитные учреждения страны. Их финансовая стабильность напрямую влияет на всю банковскую систему. Перечень таких учреждений сформирован Центральным банком. Если такое учреждение испытывает сложности, регулятор предпринимает все возможные действия по его поддержанию. Вводятся процедуры санации, в результате которых может произойти слияние с другим крупным банком.

Системно значимые финансовые организации получают и государственную поддержку. Поэтому перечень кредитных программ в таких учреждениях обычно больше — они подключаются к льготным проектам кредитования, что дает возможность заемщикам получить кредит по более низкой ставке, а при некоторых видах кредитов использовать еще и дополнительные субсидии от государства.

Высокий рейтинг банка — кто его определяет?

Оценку компаний, работающих на финансовом рынке, проходят различные рейтинговые агентства. Эти организации оценивают деятельность банков по различным показателям, от размещения публикаций в средствах массовой информации до анализа информации, которая не включена в обязательную финансовую отчетность. Банки обязаны предоставлять агентствам определенные данные для проведения такой экспертизы, поэтому информацию о рейтинге банка тоже нужно принимать во внимание.

Все это так сложно

Кажется, что разобраться со всеми этими показателями не под силу человеку, который не имеет экономического образования. Неужели придется отложить вопрос с оформлением кредита? Конечно, нет. Для тех, кто не хочет тратить дополнительно пару часов на поиск всей указанной информации и удостовериться в надежности будущего кредитора, эту работу уже проделали специалисты , – отмечют эксперты портала Финансим. Пользователям лишь остается выбрать подходящую кредитную программу и подать заявку на участие в ней.