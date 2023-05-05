Казахстан заблокував санкційний імпорт до Росії

Формально Казахстан є головним військовим і економічним союзником Росії нарівні з Білоруссю.

Казахстан перекрив канал “паралельного імпорту“до Росії. Раніше через країну йшов основний потік санкційних товарів, пишуть “Известия”.

“Країна створює складнощі на кордоні для такої продукції, постачальникам фактично закрили кордон”, — розповів виданню голова Асоціації “Грузавтотранс” Володимир Матягін.

За його словами, тепер транспорт, що везе в Росію “санкціонку”, змушений об’їжджати Казахстан, канали поставок перенаправлено через Китай, Іран, Грузію, Азербайджан і Вірменію.

Як пише The Moscow Times, на початку травня Казахстан відвідала американська делегація на чолі з помічником заступника міністра фінансів США Елізабет Розенберг. Вони провели ряд зустрічей з урядовцями та представниками бізнесу, в ході яких попередили про вторинні санкції за допомогу РФ в обході санкцій.

“Сигнал США, схоже, був почутий в Астані”, – пише видання. // УНІАН