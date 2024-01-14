Коли в Україні запрацюють миттєві платежі

НБУ готує трансформацію платіжної сфери

Національний банк працює над тим, щоб в Україні запрацювали миттєві платежі на основі Системи електронних платежів (СЕП) НБУ. Вони мають стати основою для майбутньої трансформації платіжної сфери. Про це повідомив очільник Нацбанку Андрій Пишний у Facebook.

За словами голови регулятора, роботи з запровадження миттєвих платежів планується завершити до кінця I кварталу 2025 року.

Пресслужба Нацбанку зазначила, що зараз триває робота над складовими їхнього запровадження, питаннями регулювання миттєвих платежів та технологічною реалізацією.

Система миттєвих платежів – система електронних роздрібних платежів, які обробляються в режимі реального часу 24 години на день, 365 днів на рік, в якій кошти є миттєво доступними для використання отримувачем.

Головна ціль створення системи миттєвих платежів в Україні – надати можливість користувачам здійснювати швидкі, дешеві перекази та платежі з одного платіжного рахунку на інший платіжний рахунок за допомогою зручних, сучасних та інноваційних каналів доступу та методів ініціювання платіжних операцій. Створення системи миттєвих платежів сприятиме розвитку платіжної інфраструктури, задоволенню очікувань ринку та користувачів, фінансовій інклюзії та збільшенню безготівкових розрахунків.

Нагадаємо, що Нацбанк, попри війну, продовжує реформувати фінансовий сектор, зокрема в напрямі його цифровізації. 1 квітня 2023 року відбувся перехід Системи електронних платежів (СЕП) НБУ на міжнародний стандарт ISO 20022, що дасть можливість втілювати подальші зміни платіжної інфраструктури.

До слова, від 5 червня 2023 року всі банки України щотижня надсилають до Нацбанку дані про карткові операції своїх клієнтів. Звітують щопонеділка до 16:00 про безготівкові платежі за попередній тиждень. // Главком