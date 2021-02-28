Сплеск пандемії COVID-19 призвів до різкого росту логістичних послуг

Сплеск електронної комерції, викликаний пандемією COVID-19, створює зростаючу проблему, пов’язану з одвічною проблемою доставки товарів. Тому на передній план стрімко вийшли незалежні постачальники логістичних послуг (3PL).

Значною мірою обумовлений стрімким зростанням електронної комерції та глобалізацією, світовий ринок 3PL, за оцінками експертів, до 2024 року досягне 1,3 трильйона доларів. Як зазначають спеціалісти Євро-Азіатської Логістичної Компанії (ЕАЛК) https://ealc.com.ua, не тільки продавці електронної комерції та роздрібні торговці вскочили на підніжку цього набираючого швидкість потягу. Якщо ви виробник, який недавно усвідомив важливість стратегії прямого доступу до споживача (DTC), ваша організація також може розглядати можливість партнерства з постачальником 3PL.

Така доставка сьогодні може мати велике значення для всіх прагнучих до зростання організацій. Але якщо логістика не є основною компетенцією або конкурентною перевагою (і вам не має сенсу намагатися зробити це), можливо, ви серйозно задумаєтесь про партнерство з постачальником 3PL, зазначають експерти компанії.

Сьогодні можна передати на аутсорсинг численні логістичні операції, від пошуку продуктів, складування і розподілу до управління перевезеннями, виконання замовлень, консолідації вантажів і т. д., І на це є вагомі причини.

Унікальні логістичні завдання

У звичайних умовах непросто керувати складним ланцюжком постачання. Але підтримку прибутковості в складному діловому та економічному середовищі вимагає гнучкості та адаптованості, особливо з урахуванням того, що логістика — це найбільша окрема стаття витрат онлайн-бізнесу. Компанії можуть зіткнутися з усіма або деякими з цих проблем.

Швидко змінюється галузевий ландшафт

Електронна комерція більше не є лінійної, а виконання — омніканальним. Клієнти компанії можуть робити замовлення онлайн, в мобільних додатках, телефоном або на торгових майданчиках в Інтернеті. Вони можуть хотіти доставку до будинку, самовивіз з магазину або самовивезення з пунктів видачі, і для того, щоб домогтися успіху, всі ці системи виконання замовлень повинні взаємодіяти один з одним.

«Цього року пандемія ще більше ускладнила проблеми, які викликали затримки, а також проблеми з робочою силою. Додайте до цього затримки через погодні явища, і тепер у нас є цілий рік пік сезону активності, який серйозно навантажує ланцюжок поставок. Великі перевізники встановили обмеження на пропускну здатність на ранньому етапі карантинних обмежень, а також ввели пандемічні надбавки, які будуть діяти до початку надбавок у пік сезону.» — зазначає експерт ЕАЛК.

Трудові ресурси та кадровий потенціал, як і раніше обмежені як ніколи, особливо коли мова йде про готовність до пандемії. Хто платить за додатковий час, витрачений на очистку і дезінфекцію, а також за втрату виробничого часу, збільшення витрат на робочу силу і доплати за паливо і безпеку?

Нарешті, стрімко наближається пік сезону, і з кожним роком він починається все раніше. Насправді, в залежності від вашої галузі або через наслідки пандемії, він може вже й настав зараз.

Безпрецедентне зростання обсягів продажів

Ще одна проблема, хоча й приємна — стрімко зростаючий обсяг електронної торгівлі, що означає, що команди та системи компаній повинні мати можливість обробляти збільшену пропускну здатність, причому не тільки на тимчасовій основі.

Новий досвід, який багато хто вже відчув, швидше за все, залишиться. Хоча це звучить як відмінна новина для вищого керівництва, це може викликати більше головного болю і непередбачених витрат в сфері логістики.

Гнучкість доставки до пандемії була заснована на відносинах між продавцем або 3PL і вантажовідправником. Продавці знали маршрути та графіки доставки, і вони знали свої варіанти. Але як тільки вибухнула пандемія, вся ця передбачуваність зникла. Багато клієнтів, які раніше рідко використовували електронну комерцію, тепер покладаються лише на неї.

Успіх в сьогоднішній ситуації залежить від гнучкості та стійкості, а ключем до обох є наявність надійних базових технологій. Правильний партнер 3PL в поєднанні з новітнім програмним забезпеченням для доставки може в цьому серйозно допомогти, заключають експерти.