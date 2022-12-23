В Конгресі США затвердили $45 мільярдів допомоги для України та партнерів

Конгрес США остаточно схвалив проект урядового бюджету на 2023 рік, який серед іншого включає майже $45 млрд. для України та партнерів.

Як повідомляє Голос Америки, вчора законопроект схвалив Сенат, а в п’ятницю проект підтримала Палата представників 225 голосами “за”, 201 – “проти”. Тепер документ йде на підпис президенту США Джо Байдену.

Звертаючись до конгресменів під час голосування, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі наголосила, що цей законопроект містить потужну допомогу Україні і згадала промову президента України Володимира Зеленського в Конгресі цього тижня.

“Урядовий бюджет серед іншого підтримає надзвичайних героїв в Україні, які воюють на передовій битви за демократію. У цьому законодавчому акті ми з гордістю надаємо їм ще один значний пакет безпекової, економічної та гуманітарної допомоги”, – сказала Пелосі.

Звертається увага, що законопроект містить майже 45 млрд дол. додаткової допомоги для України. Серед передбачених програм на підтримку України – Ініціативи з безпекової допомоги Україні обсягом 9 млрд дол., що включає надання устаткування, навчання, логістики та поставок на підтримку Збройних сил України.

На 11,88 млрд доларів буде поповнено запаси зброї США, яку Америка надає Україні зі своїх запасів, в рамках президентських повноважень. Згідно з законопроектом, президент США отримає нові повноваження передати Україні зброю із запасів США обсягом 14,5 млрд дол. Також майже 2,5 млрд дол. передбачено на гуманітарні потреби України, а 13,37 млрд дол. – на економічну та бюджетну підтримку. // УНІАН