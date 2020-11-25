Компания Swarovski намерена прекратить поставку своих незакрепленных драгоценных камней другим ювелирным брендам

Глобальный бизнес по производству хрусталя и ювелирных изделий Swarovski прекратит поставки своих незакрепленных кристаллов и драгоценных камней другим ювелирным брендам и сторонним дистрибьюторам в рамках «программы трансформации» бизнеса.

Магазин бижутерии Сваровски можно встретить практически в любом большом городе Европы. Есть они и в Украине, так как изделия с камнями этого бренда очень популярны в нашей стране.

Трансформация бизнеса

Компания Swarovski, которая также занимается розничной и оптовой продажей готовых ювелирных изделий из хрусталя, имеет долгую историю поставок своих камней и кристаллов другим ювелирным и модным брендам, а также сторонним дистрибьюторам, чтобы их можно было использовать в ювелирных изделиях и одежде, изготовленных другими производителями.

Как отмечают эксперты рынка, эта часть бизнеса, иногда называемая Swarovski Professional, претерпит значительные изменения и с июня 2021 года уже закроет большое количество клиентских счетов, поскольку планирует сама сосредоточиться на рынке предметов роскоши в секторе одежды и аксессуаров. .

Бренды и поставщики, что они были уведомлены об изменениях, которые вступят в силу с середины следующего года.

Один сторонний продавец сообщил профильному изданию Retail Jeweler, что это решение будет «значительным» для их бизнеса и что он «очень разочарован» этим решением.

Другой представитель ювелирного бренда добавил, что этот шаг «положит конец» их отношениям со Swarovski, а другой сказал, что это «наносит ущерб» их бизнесу.

Как отмечают специалисты компании «Валенсия», официального дилера в Украине, предполагается, что это решение будет глобальным, и оно затронет бизнесы в Европе и за рубежом.

Официальный комментарий

Компания Swarovski в свою очередь сделала следующее заявление: «Как и многие компании, работающие в быстро развивающейся глобальной розничной и производственной среде, мы недавно начали обширную программу трансформации.

Мы переходим к единому видению, единой стратегии и единой организационной структуре для поддержки роста бизнеса в долгосрочной перспективе. Эта пересмотренная структура приведет к уменьшению сложности бизнеса, упору на новое позиционирование бренда и некоторым новым способам работы для поддержки устойчивого роста.

К сожалению, это потребовало принятия сложных решений. Мы будем работать с рядом аффилированных лиц B2B, но в гораздо более тесном партнерстве, чтобы и дальше приносить пользу нашему бизнесу и бренду».

Swarovski, отмечающая в этом году свое 125 — летие, в апреле этого года назначила, праправнука основателя компании, своим новым исполнительным директором.

В статье, написанной Bloomberg в августе, он сказал: «Это очень болезненно для всех, но мы должны предпринять шаги, которые должны были быть сделаны много лет назад.

Камни Swarovski на футболке за 10 евро не увеличивают нашу прибыльность и портят имидж нашего бренда».

Понятно, что Swarovski продолжит поставлять свои камни очень ограниченному кругу партнеров, работающих только в секторах элитной и роскошной одежды и аксессуаров, отмечают эксперты «Валенсии».