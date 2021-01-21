Увеличение объема наличных денег в обращении превращается в «бомбу спроса»

Национальные банки Украины и Польши отмечают увеличение объема наличных денег в обращении в обеих странах в прошлом году. Такая же тенденция похоже наблюдается и в других странах.

По данным НБУ, в Украине денежная наличная масса увеличилась за 2020 года на почти 25 процентов, до 515,7 млрд гривен. По данным же польского НБП (Национального Банка Польши) по состоянию на конец 2020 года в Польше в обращении находилось около 321,5 млрд злотых, это означает схожей с нашей страной увеличение (примерно 83 миллиарда злотых) всего за один год.

По данным сети обменных пунктов KИT GROUP курс злотого в Харькове по отношению к гривне составляет 7,45 гривен за 1 злотый при покупке и 7.55 при продаже, а в Киеве 7,35 и 7,7 соответственно. Национальная валюта Польши стала особо популярной в Украине, после введения безвиза, и активного потока украинцев из разных регионов, которые поехали на заработки в соседнюю страну, — отмечают эксперты KИT GROUP.

Наличка на всякий случай

В Польше сетуют, что прошлом году поляки запихнули кучу денег в кошельки, нижнее белье (как предлагает президент НБП) или под матрасы (как говорит министр финансов).

Ситуация изменилась буквально в прошлом году. В течение 2020 года денежные средства, находящиеся в обращении в Польше, увеличились на целых 83 млрд злотых. Это больше, чем за четыре предыдущих года вместе взятых. — Мы ожидали, что такое повышение займет около четырех лет, и это произойдет в течение 10 месяцев, — отметил, заместитель директора Департамента казначейства и эмиссии НБП.

Конечно, причина — пандемия коронавируса. Поляки вспоминают очереди перед банкоматами или кассами банков, которые образовались в марте-апреле 2020 года, и ситуации, когда грузовики банка не успевали за автоматами для пополнения их запасов. Данные NBP показали, что только за эти два месяца в обращении появилось еще около 51 млрд злотых — 30,8 млрд злотых в марте этого года. и 20,2 млрд злотых в апреле.

Для сравнения — предыдущий рекордный ежемесячный прирост составлял всего около 10 млрд злотых (в октябре 2008 г.). В последующие месяцы прошлого года ситуация вернулась к относительной норме — хотя рост интереса к наличным деньгам выше среднего все еще можно увидеть в данных NBP осенью, когда на Польшу обрушилась еще одна волна коронавируса.

“Откуда такое увеличение стоимости наличных денег в обращении? Прежде всего, запас банкнот в наших домах дает нам чувство безопасности — отсюда и штурм банкоматов, когда разразилась пандемия. В середине апреля была опубликована ложная новость о предполагаемом плане налогообложения банковских вкладов.” — отмечают польские СМИ.

В Украине, Нацбанк также объясняет это ситуацией, сложившейся из-за коронавируса и карантина. По данным регулятора, после ввода карантинных ограничений наличные деньги стали медленней выходить из обращения. В НБУ поясняют это тем:

что люди стали меньше потреблять услуг и различных товаров, многие запасали наличку “на черный день”;

увеличился спрос на наличные, в том числе «на всякий случай»;

выросли госвыплаты в рамках программы поддержки населения и бизнеса (много пенсий наличными выплачивают);

зафиксирован рост неофициальных выплат в конвертах.

В Польше кроме всего вышеперечисленного, также сработал эффект практически нулевых процентных ставок, действующих в стране с весны 2020 года. Процентная ставка по банковским депозитам упала до символического уровня, около 0,01 процента. И перестало иметь значение, хранит ли кто-то сбережения на банковском счете или наличными под матрасом дома — прибыль одинакова, то есть ее нет.

Сбережения могут стать «бомбой спроса»

Данные польского NBP указывают не только на то, что стоимость наличных денег в обращении значительно выросла, особенно во время весеннего карантина из-за коронавируса, но и на то, что «запасы» наличных денег граждан все еще сохраняются. Люди не несут их в банки.

В Украине за прошлый год граждане положили в банки на почти на 25 процентов больше гривневых средств чем в прошлом. Большую лепту в это внесли и заробитчане.

Всего в 2020 году наличные деньги в обращении и деньги на текущих счетах и ​​депозитах до двух лет — увеличились в 2020 году в Польше более чем на 231 млрд злотых, то есть почти на 15%.

В течение года текущие счета домашних хозяйств увеличились на 150 миллиардов злотых (более 25 процентов), и почти 84 миллиарда злотых (около 30 процентов) исчезли со срочных вкладов домашних хозяйств.

В значительной степени, похоже поляки, как и украинцы копят деньги. По словам эксперта, сэкономленные сбережения могут стать «бомбой спроса», которая будет способствовать экономическому росту после пандемии.

Как только ограничения будут сняты и появится больше предсказуемости, эти сбережения, накопленные в виде денежных активов, могут затопить экономику и привести к значительному увеличению спроса.