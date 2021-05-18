Кому принадлежит сеть супермаркетов АТБ

АТБ — это сеть супермаркетов, которая популярна на всей территории Украины. В течение 5 лет является самой развивающейся розничной сетью. Во время боевых действий на Донбассе ее убытки составили примерно 7 миллиардов гривен из-за потери 152 торговых точек, но на сегодняшний день открыто еще более 120 новых магазинов, что принесло еще большую прибыль, чем до начала конфликта.

Кто владелец АТБ

На сегодняшний день хозяин АТБ — не один. По данным журнала Forbes Украина, сетью супермаркетов владеют 3 человека — Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун. Именно они начали развивать данную сеть с 1993 года. Компания разделена между ними на 3 равные доли.

1 апреля 2021 года появилась новость, что АТБ приобретает контрольный пакет акций у одного крупнейшего европейского ретейлера — Lidl. Это немецкая сеть дискаунтеров, у которой открыто более 10 тысяч магазинов. И хотя это оказалось первоапрельской шуткой, контрагенты еще несколько дней задавали вопросы об этом топ-менеджерам компании.

На самом деле Lidl немного отличается от тактики работы АТБ, хотя он является первым прототипом, на который ориентировались украинские бизнесмены при открытии собственной сети супермаркетов. Lidl — это жесткий дискаунтер, где идет экономия на персонале и оборудовании, зато продаются дешевые продукты. Это модель не прижилась на Украине, поскольку жителям страны нужны комфортные условия. Именно поэтому магазины сети АТБ стали работать в формате «мягких дискаунтеров», что привело к ним покупателей и серьезные денежные суммы.

«Мягкий дискаунтер» меняется под рыночные требования и эта модель поведения привела к тому, что на 2019 год АТБ стала крупнейшей компанией по уровню дохода на Украине. Перед ней идет лишь украинский НАК Нафтогаз.

Сейчас сеть оценивается примерно в 3-4 миллиарда долларов. Трое владельцев правильно ведут бизнес, и благодаря этому входят в ТОП-100 самых богатых людей Украины. У каждого имеется состояние примерно в 277 миллионов долларов. Причем до сих владельцы являются непубличными людьми. Они не дают интервью, комментарии, не появляются на светских мероприятиях. Все дела ведут ТОП-менеджеры. Они же и управляют разными направлениями бизнеса, в котором сейчас трудятся более 70 тысяч человек.

В ближайшую пятилетку АТБ планирует открывать 100-150 магазинов ежегодно, сменить стиль с синего на черный и выйти на рынок небольших городов.