Курс украинской гривны вызывает все больший интерес в Польше

Курс украинской валюты вызывает все больший интерес в Польше. Причины — как более частые туристические поездки к восточному соседу, так и возросшая экономическая эмиграция из Украину в Польшу. По этой причине покупать и продавать гривну в польских обменных пунктах становится проще. Курс украинской гривны на НБП обновляется с понедельника по пятницу.

И если курс доллара в Украине начал расти в регионах https://obmenka24.sm.ua/usd-uah и в столице, то польский злотый по отношению к украинской валюте показывает тенденцию к падению. Польские эксперты валютного рынка отмечают, что роковая полоса польской валюты продолжается. Курс евро в четверг пробил мартовский максимум, что, согласно техническому анализу, открывает путь к уровням, близким к 5 злотым за евро.

Эта ситуация сигнализирует о почти крайней слабости польской валюты. До марта 2020 года курс евро лишь изредка и временно превышал уровень 4,50 зл. Это произошло во время самых тяжелых фаз финансового кризиса зимой 2009 г., на рубеже 2011/12 г. и в 2016 г.

В Украине же евро почти стабилен и подвержен лишь незначительным колебаниям. Так по данным сети обменных пунктов KIT GROUP, в регионах курс евро демонстрирует небольшой рост, к примеру в обменках Сум его курс составляет 30.05 грн за евро, в то время как в столице небольшое снижение — 29.80 грн за евро.

В конце 20 века стоимость гривны почти равнялась стоимости злотого. Тенденция к снижению продолжалась на протяжении многих лет, и настоящий обвал произошел в 2014-2015 годах. С тех пор стоимость гривны ниже 0,20 злотых. Таким образом, прогнозы обменного курса гривны напрямую связаны со стабильностью и состоянием украинской экономики. Из-за слабости и нестабильности местной валюты многие украинцы хранят свои сбережения в других валютах.

Сегодня слабость польской валюты лежит не только в Польше, так же как и украинской не только в Украине. На мировом финансовом рынке отношение ко всей корзине развивающихся рынков в последние месяцы было очень неблагоприятным. Глобальные инвесторы бегут в сторону доллара, надеясь на более быструю реакцию со стороны Федеральной резервной системы, которая уже совершит первое повышение процентной ставки в середине 2022 года. Это «засасывает» капитал из развитого мира обратно в США.

Кроме того, весь сектор развивающихся рынков омрачен денежно-кредитной политикой центрального банка Турции, который вместо повышения процентных ставок в условиях почти 20% инфляции резко их снижает, следуя чисто партийной повестке дня президента Реджепа Эрдогана. Такие действия подрывают доверие к основам денежно-кредитной политики по всей корзине развивающихся рынков.

На злотый также повлияло падение обменного курса евро к доллару, который упал до уровня 1,13 доллара США за евро, достигнув самого низкого значения с июля 2020 года. В конце октября евро стоил почти 1,17 доллара США за евро. В июне она была выше 1,21 доллара, а начали год в Польше почти с 1,23 доллара. В результате доллар на польском рынке уже стоит более 4,15 злотых, и только в пятницу утром он подорожает более чем на 4,5 гроша. Это также самый высокий обменный курс доллара США к польскому злотому с мая прошлого года.