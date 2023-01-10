Мін’юст пропонує конфіскувати заводи російського олігарха Дерипаски

Через групи пов’язаних компаній він володіє значними активами в Україні.

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції про стягнення активів у дохід держави до російського олігарха Олега Дерипаски.

Про це повідомила пресслужба Мін’юсту.

Зазначається, що Дерипаска – один із найбагатших російських олігархів, мільярдер та наближений до президента РФ. Він контролює або володіє значними частками груп компаній “Русал” (один із найбільших світових виробників алюмінію), “Базовий елемент”, “Ен+ груп”.

Також він володіє військово-промисловою компанією, яка здійснює контроль над російськими підприємствами, що виготовляють бронетехніку, яку в подальшому збройні сили РФ використовують у війні проти України.

“У процесі встановлення підстав на запити Мін’юсту отримано інформацію, що група металургійних підприємств «Об’єднана компанія «Русал» постачає алюмінієву продукцію російським підприємствам оборонного комплексу, які безпосередньо здійснюють розробку, виробництво і постачання для потреб збройних сил РФ військової техніки, зброї та боєприпасів. При цьому частину алюмінієвої продукції виготовляють із сировини українського походження, а саме виробництва ТОВ “Миколаївський глиноземний завод””, – зазначили в міністерстві юстиції.

Дерипаска через групи пов’язаних компаній володіє значними активами в Україні: ТОВ “Миколаївський глиноземний завод”, ТОВ “Глухівський кар’єр кварцитів”, ПрАТ “Хустський кар`єр”, ПрАТ “Жежелівський кар`єр”, ТОВ “Гуардон України”, ТОВ “Компанія «Алюміній України»”, ТОВ “Сервісний центр «Металург»”, ТОВ “ЧАС ІТ”, ТОВ “Охорона МГЗ”, ТОВ “Центр обліку Миколаїв”, Миколаївський благодійний фонд “Центр соціальних програм”, ТОВ “Запоріжалюмінторг”, АТ “Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат”, нежитловою нерухомістю, технікою та ін.

“До Олега Дерипаски застосовано санкції як Україною, так і США, ЄС, Великою Британією, Польщею, Швейцарською Конфедерацією, Австралією та Новою Зеландією. Із отриманих відповідей на запити Мін’юсту та згідно з міжнародними санкціями вбачається, що підсанкційна особа є громадянином РФ, підтримує путінський режим, оскільки залучена до одержання вигоди від уряду Росії та виробництва бронетехніки, яка застосовується країною-агресором у війні проти України”, – зазначила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.

Вона наголосила, що наразі зібрано достатню доказову базу для звернення до ВАКС щодо стягнення його активів в Україні у дохід держави.

Нагадаємо, в квітні суд арештував корпоративні права і майно товариства, підконтрольного Дерипасці. Воно постачало матеріали для оборонного комплексу Росії, зокрема – для виготовлення російського тактичного ракетного комплексу “Точка “У”. // LB.ua