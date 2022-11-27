Депутати Верховної Ради збираються остаточно врегулювати статус віртуальних активів

16 березня 2022 року президентом Володимиром Зеленським було підписано закон о віртуальних активах, який зробить криптовалюти легальними в Україні. Новий закон був підписаний під час російського вторгнення в Україну, підкреслюючи роль, яку криптовалюти можуть відіграти під час війни з агресором.

Закон про віртуальні активи визначає правовий статус, класифікацію та право власності на віртуальні активи. Він також запроваджує засоби фінансового моніторингу віртуальних активів, зазначають спеціалісти компанії Aequo.

Таким чином, Україна приєдналася до групи країн, які законодавчо регулюють криптовалюти, серед яких: Німеччина, Данія, Іспанія, Франція, Ісландія, Японія, Мексика та Велика Британія. І єдина країна в світі, яка визнає криптовалюту законною, як згадувалося раніше, це Сальвадор.

Український закон про криптовалюту з’явився на тлі того, як інші країни світу задаються питанням, як належним чином регулювати криптоіндустрію.

У країнах, де не було спеціальних законів про криптовалюту, наприклад в Україні, уряди намагалися поставити біржі та інші суб’єкти цифрових активів під пильну увагу фінансових регуляторів. Наприклад, у Великій Британії криптовалютні біржі повинні зареєструватися в Управлінні з фінансової поведінки та підпадають під дію чинного законодавства про відмивання грошей. Для порівняння, український підхід полягає у створенні закону, спеціально адаптованого до галузі цифрових активів.

Відтепер суб’єкти, що займаються цифровими валютами, повинні будуть реєструвати свою діяльність в Україні, де налагоджено юридичні контакти з біржами. Також буде створено спеціальний орган ринкового нагляду для запобігання зловживань. Таким чином, відтепер жоден банк не зможе відмовити у веденні рахунків, пов’язаних з торгівлею криптовалютою, без поважних причин, а всі форми валют отримають рівний правовий статус, що дозволить ними торгувати без обмежень.

Що таке віртуальна валюта, криптовалюта, криптоактиви, ICO або гаманець віртуальної валюти?

Віртуальна валюта та криптовалюта

Віртуальні валюти визначені в новій директиві ЕС про боротьбу з відмиванням грошей . Загальним для віртуальних валют є те що:

вони не були видані чи гарантовані центральним банком чи державним органом;

вони не обов’язково пов’язані з законодавчо встановленою валютою (законний платіжний засіб);

вони не мають правового статусу як валюта чи гроші;

вони приймаються фізичними або юридичними особами як засіб платежу;

їх можна передавати, зберігати та торгувати в електронному вигляді.

Однією з найвідоміших віртуальних валют є біткойн, децентралізована віртуальна валюта, яку можна обміняти на законний платіжний засіб, наприклад євро. Біткойн також є першою криптовалютою, тобто віртуальна валюта на основі алгоритму шифрування. Криптовалюти засновані на відкритих і закритих ключах, які використовуються для передачі вартості між двома людьми та шифруються перед кожною транзакцією.

Криптоактиви

Біткойн та інші віртуальні валюти можна вважати формою активів, але лише до тих пір, поки для них існує добре функціонуючий ринок. Віртуальні валюти та криптовалюти все частіше називають криптоактивами або віртуальними активами. Наприклад, FATF (Financial Action Task Force) при ОЕСР використовує терміни «віртуальні активи» та «постачальник послуг віртуальних активів» (VASP) у своїх рекомендаціях і вказівках. Зрештою, біткойн та інші віртуальні валюти є відносно невеликим явищем і, принаймні наразі, не впливають на фінансовий ринок чи фінансову стабільність.

ICO (Initial Coin Offering) і випуск віртуальних валют

У зв’язку з віртуальними валютами також використовується термін ICO (первинна пропозиція монет), який є способом запуску нової віртуальної валюти. ICO — це спосіб для компаній або проєктів із розробки продуктів залучити ризикове фінансування. Термін стосується попередніх продажів нової віртуальної валюти або так званих токенів.

Характеристики нових віртуальних валют, випущених через ICO, можуть значно відрізнятися залежно від того, як проводиться ICO. Віртуальні валюти можна умовно розділити на три категорії. На ринку також є гібриди, які поєднують характеристики кількох різних категорій.

Віртуальні валюти, схожі на платіжні засоби, які спочатку були створені як альтернативи традиційним валютам, щоб використовуватися як платіжні засоби також для інших послуг, окрім послуг емітента. Найвідомішою віртуальною валютою цього типу є біткоін. Віртуальні валюти, які можна використовувати для оплати певної корисності (так званої корисної монети), наприклад, товарів або послуг видавця. Найчастіше товари або послуги знаходяться на дуже ранній стадії розробки, коли випускається віртуальна валюта, прийнята в якості оплати за них. Віртуальні валюти прирівнюються до фінансових інструментів, тобто віртуальна валюта може мати такі ж характеристики, як, наприклад, цінні папери, наприклад акції з правом голосу, права власності чи очікуваний прибуток. Серед іншого, до віртуальних валют цього типу відноситься англійський термін «токен безпеки».

Стайблкойн — це термін для віртуальних валют, вартість яких прив’язана до певного базового активу, наприклад, паперових грошей, товарів, нерухомості чи фінансових інструментів. Метою цього зв’язку зазвичай є пом’якшення різких і раптових коливань вартості, типових для багатьох віртуальних валют.

Постачальник віртуальних валютних гаманців

Постачальник віртуальних валютних гаманців означає фізичну особу або асоціацію, яка пропонує послуги зі зберігання та передачі віртуальних валют від імені своїх клієнтів.

Ризики віртуальних валют

Безпека, цілісність і збалансованість систем віртуальної валюти базуються на взаємній довірі між користувачами системи. Створення вартості в системах віртуальних валют не знаходиться під наглядом будь-якого державного органу.

Віртуальні валюти використовуються переважно як об’єкти спекулятивного інвестування, а їхня функція платіжного засобу є другорядною. Ніхто не гарантує їх вартість, тому їх ринкова вартість шалено коливається. З цієї причини біткойн чи інші віртуальні валюти не є ні реальною альтернативою грошам, ні хорошим засобом платежу. Віртуальні валюти також пов’язані з ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму, а також широко використовуються в злочинній діяльності.

Яке законодавство застосовується до торгівлі чи отримання віртуальних валют як засобу платежу?

Особи, які мають справу з віртуальними валютами, повинні враховувати чинні нормативні акти, а також бути в курсі нормативних актів, які знаходяться в розробці. Інвестори, які купують і продають віртуальні валюти, повинні враховувати інструкції податкової адміністрації щодо оподаткування доходів віртуальних валют. Суб’єктам, які приймають віртуальні валюти як платіжні засоби або видобувають віртуальні валюти шляхом майнінгу, варто ознайомитися з інструкціями ДПС.

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