Мін’юст України конфіскує у росіян 3 столичні готелі

Міністерство юстиції України підготувалося до судових баталій за націоналізацію активів росіян з VS Group. Всі вони, а саме двоє мільйонерів та заступник голови держдуми росії, знаходяться під санкціями в Україні. Мін’юст планує забрати у ворожих бізнесменів через суд 8 обленерго, 6 готелей, акції у 2 металургійних заводах, торговельний центр у Києві тощо.

Що саме може стати державним — в матеріалі Інформатор Гроші.

Як повідомила директорка департаменту санкційної політики Мін’юсту Інна Богатих, міністерство подало позов до Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) про стягнення майна пов’язаних з росіянами VS Group в Україні. Мова про Олександра Бабакова, Євгена Гінера, Міхаіла Воєводіна, Віліса Дамбінса, Валтса Вігантса, Олега Сізермана, Наталію Селіванову, Марину Ярославську, Артуса Альтбергса. Вони пов’язані між собою та контролюють цінні активи в Україні. Міністерство юстиції просить стягнути корпоративні права 8-ми обленерго, 6-ти готелів, 2-х об’єктів промисловості, торговельного центру та інші корпоративні права 31-ї юридичної особи.

У грудні 2022 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на частину майна групи VS Energy. Але, судячи з допису Міністерства юстиції, вірогідно, що не все майно російських бізнесменів і пов’язаних з ними європейцями буде націоналізовано. Нагадаємо, тоді арешт було накладено на такі об’єкти:

Premier Palace Hotel (Київ),

Premier Hotel Rus (Київ),

Premier Hotel Lybid (Київ),

Premier Hotel Slavutych (Київ),

нежитлові приміщення торговельного комплексу «Метроград» та ТРЦ «Метрополіс» (Київ),

Premier Hotel Dnister у Львові,

Premier Hotel Odessa в Одесі,

Premier Compass Hotel Oleksandriya в Олександрії у Кіровоградській області.

У переліку 7 готелів. А все тому, що готель «Русь» перейшов фірмі Сергія Тігіпка за борги власників перед групою ТАС і відповідно не буде націоналізований державою. Інші 6 готелів можуть бути націоналізовані. А ще раніше у Євгена Гінера відібрали його український PINbank. Була ідея передати його «Укрпошті» після націоналізації.

Ми писали, що ТОВ «Прем’єр Інтернешнл» (яка має відношення до готелів цієї мережі) була записана на громадянина росії Олега Болотова, він же і директор. На офіційному сайті мережі готелів Premier зазначається, що власником готельної мережі в Україні є європейська група компаній Financiere (яка у т.ч. володіє комерційною нерухомістю у Франції). А частковим власником самих готелів в Україні є підпорядкована Financiere прописана на Кіпрі холдингова компанія PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD. Її власницею є на 84% Наталія Селіванова, ще одним власником є латвієць Віліс Дамбінс. Водночас компанія спростовує будь-який свій зв’язок з росіянами, засуджує (принаймні на офіційному сайті) розпочату у 2014 році російську воєнну агресію проти України.

Як писав український Forbes, до бізнесу VS Energy Group в Україні належали Premier Hotels & Resorts, частково «Кіровоградобленерго», «Рівнеобленерго», «Житомиробленерго», «Чернівціобленерго», «Херсонобленерго», запорізький завод «Дніпроспецсталь» та деякі інші підприємства. За даними слідства, в період 2017–2022 років підконтрольні VS Energy обленерго «за фіктивними операціями перерахували понад 1,65 млрд грн на підприємства групи, після чого частина коштів була легалізована шляхом придбання рухомого та нерухомого майна». Офіційно бенефіціарами енергокомпаній значаться громадяни Євросоюзу: Валтс Вігантс (Латвія), Віліс Дамбінс (Латвія), Артурс Альтбергс (Латвія), Олег Сізерман (Німеччина), Марина Ярославська (Німеччина).

Як зазначено на сайті НАЗК та у багатьох ЗМІ, Марина Ярославська є дружиною Євгена Гінера. А згідно з Панамським архівом Вігантс і Дамбінс представляли інтереси Гінера та його родини, а також Воєводіна та Бабакова. В той самий час народний депутат України Андрій Герус у 2019 році зазначав, що Гінер та Бабаков де-факто продали свої долі у VS Energy Міхаілу Воєводіну. У Криму Гінеру належить 100% компанії «Севэнергосбыт», яка з 2016 року здійснює постачання електроенергії до Севастополя замість української ПАТ «Севастопольенерго» (яка належить досі VS Group).

Хто такі Бабаков, Гінер і Воєводін?

Олександр Бабаков – з листопада 2021 року є заступником голови держдуми рф, обраний від партії «Справедливая Россия – За правду». Аналогічну посаду він вже обіймав у 2007-2011 роках. Загалом був депутатом держдуми у 2003-2016 роках, у 2016-2021 роках – сенатор у раді федерації рф, а з 2021 року знову у держдумі. За даними слідства Бабаков, як колишній член партії «Единая Россия», користувався впливом на вище політичне керівництво України протягом 2001-2014 років, лобіював інтереси злочинної групи з метою набуття активів в Україні. Варто також додати, що Бабаков підтримав у держдумі анексію Криму у 2014 році, «приєднання» частково окупованих Запорізької та Херсонської областей «до складу» росії у 2022 році. За останній епізод російський політик отримав вже підозру від ДБР наприкінці листопада 2022 року. В Україні йому загрожує позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї. Публічно висловлювався за призначення смертної кари громадянам іноземних держав, які чинять супротив агресії рф починаючи з 23.02.2022 та за визнання полку «Азов» терористичною організацією. При цьому, вказана особа відповідає за політичну складову в злочинному механізмі, здійснює комунікацію з представниками політичних еліт, спецслужбами росії та лобіює інтереси угрупування серед керівництва рф.

Євген Гінер – уродженець Харкова, однак з початку 1990х років мешкає у росії, а частину бізнесу веде в Україні. Гінер є президентом московського футбольного клубу «ЦСКА», який належить російській державній корпорації ВЭБ.РФ (колишній «Внешэкономбанк»). Гінер є партнером російської держкорпорації «Ростех», яка виробляє та експортує високотехнологічну промислову продукцію цивільного та військового призначення. Керує нею колишній офіцер ФСБ, один з найвпливовіших російських олігархів Сергій Чемезов, давній друг і соратник володимира путіна. Був власником ПІН-Банку в Україні.

Міхаіл Воєводін, згідно з даними українського слідства, так званий «злодій в законі» на прізвисько «Міша Лужнецький». У цій групі він відповідає за силовий блок, контакти з представниками правоохоронних органів. Раніше вже суд у Києві заарештував 3 млн доларів на рахунках у PINbank, які належали фірмам Воєводіна.

Нагадуємо, Ігор Коломойським хотів переписати свою долю у комбінаті «Кривбасзалізрудком» Міхаілу Воєводіну та Наталії Селівановій. Чи він це зробив — неможливо встановити. Чому Сергій Тігіпко забрав у росіян готель «Русь» — читайте тут. Прецеденти націоналізації майна росіян вже є: це 66,65% ТЦ «Ocean Plaza» у Києві, який належав наближеному до путіна російському олігарху Аркадію Ротенбергу через підставних осіб.

Валерій Магланович