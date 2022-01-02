В Україні з 1 січня зросли ціни на алкоголь

Від 1 січня 2022 року в Україні зросте вартість алкогольних напоїв – так, пиво міцністю 8% коштуватиме на 2,1 гривні більше.

Відповідно до законопроєкту №5600, в Україні запроваджуються нові правила розрахунку “пивного акцизу”, пише ТСН.

Зокрема, пиво оподатковуватиметься за ставкою 59,82 грн за 1 літр етилового спирту, що був витрачений на його виробництво.

Пиво міцністю до 4% може здешевшати, а пиво міцністю понад 8% – здорожчати.

Акцизи на спирт у алкогольних напоях, фактична міцність яких вище 22% об’ємних одиниць етилового спирту, збільшуються до 133,31 грн за 1 л 100-відсоткового спирту. // Діло