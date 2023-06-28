Особенности открытия счета в иностранном банке

Открытие счета в банке европейской страны – один из способов защиты собственных активов. Владелец заграничного счета может пополнять счет, хранить средства и управлять капиталом по своему усмотрению. У украинцев возникает справедливый вопрос, могут ли они открыть счет в европейском финансовом учреждении.

Критерии выбора иностранного банка

Чтобы открытие счета в иностранном банке было максимально простым, важно выбрать верное финансовое учреждение, – отмечают эксперты компании Campio Group. Однако, эта задача не простая, особенно для человека, который ранее не имел дело с международной финансовой системой. По мнению экспертов компании, главные критерии надежного финучреждения таковы:

международный рейтинг банка;

стабильность страны, в которой он действует;

уровень защиты личной информации клиентов;

лояльность тарифной системы;

экономическая устойчивость финансового учреждения;

требования, выдвигаемые к клиентам.

Преимущества открытия счета

Счет в банке Европы гарантирует пользователю несколько важных преимуществ:

выход бизнеса клиента на международный уровень;

надежность зарубежного банка с высоким уровнем защиты средств;

возможность осуществления удобного взаиморасчета с клиентами и партнерами;

минерализация рисков, связанных с нестабильностью экономической сферой Украины;

возможность инвестирования в недвижимость и бизнес-проекты за границей;

страхование вклада.

Выбор юрисдикции должен соответствовать индивидуальным требованиям и учитывать корпоративные задачи, особенности деятельности компании, валюту взаиморасчетов, местонахождение партнеров, а также задачи и цели физического лица, который является инициатором открытия счета.

Бизнесмены, как правило, обращаются за помощью к специализированным компаниям, которые помогают быстрее осуществить операцию. Они оказывают помощь в сборе необходимых документов, прохождения обязательных процедур, берут на себя организационные вопросы.

Требования к нерезидентам

Перечень основных требований, которые предъявляют банки своим будущим клиентам:

Указать цель открытия банковского счета в зарубежном банке. Род деятельности компании. Предполагаемый годовой денежный оборот. Перечень основных партнеров компании. Банку нужно предоставить подписанные контракты с этими компаниями или предварительные соглашения. Полная информация о собственнике или директоре компании. Во многих европейских банках проводится некое собеседование, на котором представители банка могут спросить абсолютно все. В основном вопросы касаются источника происхождения денежных потоков, стажа работы клиента в конкретной сфере и т.д.

Только после выполнения данных требований физическое лицо получает возможность подписать банковский формы для оформления счета.

Срок открытия счета ранее был намного короче, но сегодня он увеличился. Однако, процедура перестала носить формальный характер и стала несколько сложнее. Сегодня европейские банки желают принимать бизнес-клиентов, понимая характер их денежных потоков иметь минимальную гарантию, что компания не однодневная, а является реальным устойчивым бизнесом.

Украинскому бенефициару сегодня не стоит рассчитывать на открытие счета в Гонконге, Великобритании или странах офшорных зон. Даже банки Кипра не желают заключать договора с украинцами считая Украину страной с высоким риском.

Следовательно, такая банковская процедура требует детального ознакомления со всеми нюансами этого процесса. Это позволит избежать любых недоразумений и проблем в дальнейшем.