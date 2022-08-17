У Зеленського роз’яснили на яку податкову модель хочуть перевести Україну

В Офісі Президента України розглядають можливість вровадження нової податкової моделі – 10% податок на прибуток, 10% ПДФО, 10% ПДВ.

Про це в інтерв’ю Forbes розповів заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма, пише УНН.

«Остаточного рішення ще немає. Але так, ми справді обговорюємо модель, яка називається «10-10-10»: 10% – податок на прибуток, 10% – ПДФО та 10% – ПДВ, а також скасування ЄСВ та воєнного збору 3%», – повідомив Шурма.

Однак водночас, за словами заступника керівника ОП, передбачається майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства і такі речі, як, наприклад, доступ податкової до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.

За його словами, ініціатива не є унікальною, зокрема, у США відповідальність за порушення податкового законодавства є чи не найбільшою серед усіх можливих правопорушень.

«Водночас, ми хочемо створити модель, яка дасть змогу Україні бути конкурентною з податкової точки зору, зокрема й для глобального бізнесу. На жаль, ми поки не дійшли консенсусу в цьому питанні, але сподіваюся, протягом найближчих місяців – пів року зможемо ухвалити нову податкову модель», – додав він.

Швидшому впровадженню податкової моделі наразі заважає невизначеність із надходженнями до бюджету в найближчий рік, вважає Шурма. Він підкреслив, що наразі бюджет незбалансований, за рахунок власних доходів Україна закриває 30% своїх потреб.

Введений на період дії воєнного часу податок у 2% з обороту можуть залишити і після закінчення війни.