Нафтогаз на 14% повысил цену на газ для бытовых потребителей

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» повысила цену на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 на уровне 7,22 грн/куб. м с учетом НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

Об этом сообщили в пресс-центре Нафтогаза, передает УНН.

Повышение цены стало на 14% выше по сравнению с декабрем текущего года (6,33 грн).

“Изменения цен на газ в январе обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо”, — пояснили в пресс-центре.

В Нафтогазе заверяют, что цена на голубое топливо от компании в январе “традиционно остается ниже среднерыночной”.

Напомним, ранее в декабре Нафтогаз ощутимо повысил цену газа для тепловиков.