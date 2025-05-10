Нацбанк попередив, що запрацювали зміни до валютних обмежень

Регулятор намагається уникнути відпливу капіталу з України у значних обсягах.

Нацбанк повідомив, що від сьогодні, з 10 травня, почали працювати зміни до діючих валютних обмежень. З одного боку НБУ розпочинає реалізацію стимулюючої валютної лібералізації. Однак одночасно кілька обмежень посилюються, щоб уникнути відпливу капіталу з України у значних обсягах. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Зазначається, що підприємства отримали можливість здійснювати окремі валютні операції понад встановлені обмеження в межах інвестиційного ліміту. Він дорівнює сумі коштів, залученій з 12 травня 2025 року у статутний капітал цих підприємств від іноземних інвесторів з-за кордону в інвалюті.

Це не вплине на валютний рик, оскільки операції здійснюватимуться у межах обсягу залучених з-за кордону коштів у валюті.

По-друге, йдеться у повідомленні, почала діяти низка інших пом’якшень, зокрема:

розширюються можливості фінансування закордонних представництв українських компаній; бізнес може здійснювати платежі, пов’язані із судовими процедурами щодо невиконання нерезидентами умов за імпортними та експортними контрактами; збільшуються ліміти на розрахунки корпоративними картками за кордоном; дозволяються окремі валютні операції на умовах “форвард”; забезпечується можливість оплати консульських зборів на рахунки дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном; запроваджується спрощений порядок відкриття будь-яких рахунків для військовослужбовців, а не лише поточних рахунків для отримання грошового забезпечення.

Щодо обмежень, які посилюються, то серед них такі: