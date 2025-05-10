Нацбанк попередив, що запрацювали зміни до валютних обмежень
Регулятор намагається уникнути відпливу капіталу з України у значних обсягах.
Нацбанк повідомив, що від сьогодні, з 10 травня, почали працювати зміни до діючих валютних обмежень. З одного боку НБУ розпочинає реалізацію стимулюючої валютної лібералізації. Однак одночасно кілька обмежень посилюються, щоб уникнути відпливу капіталу з України у значних обсягах. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Зазначається, що підприємства отримали можливість здійснювати окремі валютні операції понад встановлені обмеження в межах інвестиційного ліміту. Він дорівнює сумі коштів, залученій з 12 травня 2025 року у статутний капітал цих підприємств від іноземних інвесторів з-за кордону в інвалюті.
Це не вплине на валютний рик, оскільки операції здійснюватимуться у межах обсягу залучених з-за кордону коштів у валюті.
По-друге, йдеться у повідомленні, почала діяти низка інших пом’якшень, зокрема:
- розширюються можливості фінансування закордонних представництв українських компаній;
- бізнес може здійснювати платежі, пов’язані із судовими процедурами щодо невиконання нерезидентами умов за імпортними та експортними контрактами;
- збільшуються ліміти на розрахунки корпоративними картками за кордоном;
- дозволяються окремі валютні операції на умовах “форвард”;
- забезпечується можливість оплати консульських зборів на рахунки дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном;
- запроваджується спрощений порядок відкриття будь-яких рахунків для військовослужбовців, а не лише поточних рахунків для отримання грошового забезпечення.
Щодо обмежень, які посилюються, то серед них такі:
- НБУ заборонив банкам завершувати валютний нагляд за операцією з імпорту товарів у разі повернення нерезидентом імпортеру коштів у гривні з лоро-рахунків банків-нерезидентів;
- поширює щомісячний ліміт у 500 тис. грн на розрахунки за кордоном платіжними картками, відкритими українськими банками до рахунків в іноземній валюті, для оплати окремих видів послуг.