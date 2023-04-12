Нові санкції США зачепили «кубло шпигунів» в проросійській Угорщині

Сполучені Штати Америки запровадили чергові санкції проти Росії, які ще більше обмежують її доступ до міжнародної фінансової системи. До списку обмежень також потрапив Міжнародний інвестиційний банк Угорщини, який називають “кублом шпигунів”.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерство фінансів США.

“Поки Кремль шукає способи обійти багатосторонні санкції та експортний контроль, Сполучені Штати та наші союзники й партнери продовжуватимуть руйнувати схеми ухилення, які підтримують російського диктатора Володимира Путіна на полі бою”, – заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

До списку санкцій потрапили 120 організацій й фізичних осіб у 20 країнах. Серед них Міжнародний інвестиційний банк, який базується в Будапешті й чий контрольний пакет належить Росії.

“Присутність МІБ у Будапешті дозволяє Росії збільшити свою розвідувальну присутність у Європі й відчиняє двері для зловмисної діяльності Кремля, а також може бути механізмом для корупції та незаконного фінансування, у тому числі для порушення санкцій”, – пише пресслужба.

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