Одеський припортовий завод вирішив зупинити виробництво

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Сировиною для підприємства є газ, ціни на який різко підскочили.

Одеський припортовий завод вирішив зупинити виробництво через нерентабельність.

Одеський припортовий завод вирішив зупинити виробництво

Фото: daily.rbc.ua

Про це повідомив перший заступник директора ОПЗ Микола Щуріков.

«18 вересня правління заводу ухвалило рішення про зупинку заводу, на виконання якого виник наказ №560. Посилання в наказі йде на лист компанії «Одесагаз», в якому заводу пропонується провести зупинку заводу 22 вересня, на підставі наявної заборгованості за розподіл природного газу», — написав Щуріков у фейсбуку.

Він додав, що на сьогодні виробництво карбаміда нерентабельне через дорогий газ і низькі ціни на добрива.

Щуріков жорстко розкритикував нинішнього керівника заводу Миколу Парсентьєва та «куратора» з Фонду держмайна Дениса Кудіна, звинувативши їх у неспроможності домовитися про газ на давальницьких умовах.

За його словами, у листопаді можливе зниження цін на газ, і до того часу підприємство має підготуватися до запуску.

Одеський припортовий завод є найбільшим хімічним підприємством України і входить до переліку підприємств великої приватизації.

З серпня 2019 року воно працювало за давальницькою схемою, постачальником газу було ТОВ «Агро Газ Трейдинг». Договір з компанією кілька разів продовжувався, а спроби змінити давальця через відкритий конкурс були невдалими.

У липні 2021 року постачальником давальницької сировини для ОПЗ було обрано сингапурську Dachex Shipping Pte. Ltd, але «АГТ» через суд заблокувала підписання договору з цією фірмою.

Основною сировиною для підприємства є природний газ, ціна якого злетіла останнім часом до рекордного рівня. // Андрій Водяний, LB.ua

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