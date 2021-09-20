Сировиною для підприємства є газ, ціни на який різко підскочили.

Одеський припортовий завод вирішив зупинити виробництво через нерентабельність.

Про це повідомив перший заступник директора ОПЗ Микола Щуріков.

«18 вересня правління заводу ухвалило рішення про зупинку заводу, на виконання якого виник наказ №560. Посилання в наказі йде на лист компанії «Одесагаз», в якому заводу пропонується провести зупинку заводу 22 вересня, на підставі наявної заборгованості за розподіл природного газу», — написав Щуріков у фейсбуку.

Він додав, що на сьогодні виробництво карбаміда нерентабельне через дорогий газ і низькі ціни на добрива.

Щуріков жорстко розкритикував нинішнього керівника заводу Миколу Парсентьєва та «куратора» з Фонду держмайна Дениса Кудіна, звинувативши їх у неспроможності домовитися про газ на давальницьких умовах.

За його словами, у листопаді можливе зниження цін на газ, і до того часу підприємство має підготуватися до запуску.

Одеський припортовий завод є найбільшим хімічним підприємством України і входить до переліку підприємств великої приватизації.

З серпня 2019 року воно працювало за давальницькою схемою, постачальником газу було ТОВ «Агро Газ Трейдинг». Договір з компанією кілька разів продовжувався, а спроби змінити давальця через відкритий конкурс були невдалими.

У липні 2021 року постачальником давальницької сировини для ОПЗ було обрано сингапурську Dachex Shipping Pte. Ltd, але «АГТ» через суд заблокувала підписання договору з цією фірмою.

Основною сировиною для підприємства є природний газ, ціна якого злетіла останнім часом до рекордного рівня. // Андрій Водяний, LB.ua