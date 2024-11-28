Парламент Норвегії підтримав збільшення допомоги Україні до $3,16 млрд. наступного року

Спершу обсяг допомоги був удвічі меншим.

У парламенті Норвегії партії підтримали збільшення допомоги Україні до $3,16 млрд (35 мільярдів норвезьких крон) у 2025 році, пише «Європейська правда».

Цього тижня уряд країни передбачив у бюджеті 15 мільярдів крон. Однак після протесту опозиції вирішили провести перемовини з лідерами парламентських партій і зупинилися на позначці у 30 млрд крон.

28 листопада за підсумками переговорів сума зросла до 35 мільярдів.

«Це важливий сигнал для України, яка зазнає важких випробувань, і це важливий сигнал для тих, хто нападає», – заявив премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. // LB.ua