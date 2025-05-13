Підвищення ПДВ: аргументи уряду не збігаються з реальністю

Мінфін знову думає про підвищення ставки ПДВ. Як і минулого року, причина – брак грошей у бюджеті. До слова, на військові витрати вже не вистачає близько 200 млрд грн. А наступного року проблема посилиться на тлі скорочення бюджетної підтримки від українських партнерів.

Про це пише Віктор Конєв, журналіст ZN.UA, у статті “Знову підвищення податків?! А економіка витримає?”.

У 2026-му році буде вдвічі менше надходжень від іноземних партнерів, ніж у 2025-му. Їхні зобов’язання на наступний рік ледь дотягують до 17,3 млрд дол. Використання лише частини залучених 2025 року коштів дасть змогу збільшити їхній обсяг 2026-го до 25,4 млрд дол., або 1040 млрд грн за поточним курсом (проти 47,8 млрд дол. 2025-го). Але й така сума, очевидно, не покриє прогнозований дефіцит бюджету в 1145 млрд грн (прогноз НБУ).

Мінфін також хоче скасувати всі ПДВ-пільги. Їх відверто небагато і їх скорочення дасть нам десь +0,3-0,6% до ВВП, або близько 35 млрд грн додаткових надходжень бюджету. З огляду на видатки України, це мізер.

Аргументи влади

Основний аргумент на користь підвищення ПДВ – вимога МВФ. У Меморандумі з Фондом: “Ми залишаємося дуже вразливими до шоків, і наш простір для маневру залишається обмеженим. З огляду на таку ситуацію, ми залишаємося готовими реагувати на бюджетні шоки – дефіцит надходжень або нові потреби у видатках – збільшенням податків. Ми продовжуємо розглядати підвищення основної ставки ПДВ як найбільш ефективне потенційне джерело додаткових надходжень на даному етапі”.

Однак усі, хто бачив більше одного меморандуму, знають, що підвищення податків як додаткове джерело на випадок збільшення бюджетного дефіциту – традиція. Причому це ні до чого не зобов’язує, якщо не є структурним маяком.

Щоб підкріпити свої наміри підвищити ПДВ, уряд ще й згадує про Національну стратегію доходів, де прописано зобов’язання привести наш ПДВ у відповідність до норм і директив ЄС. Але тут є нюанс: “Україна з погляду справляння ПДВ перебуває в тренді й далеко не серед пільговиків, які відстають, навіть незважаючи на наші далеко не рядові обставини”, – пише автор статті.

Спроби уряду вирішити бюджетні проблеми шляхом чергового підвищення податкового навантаження – небезпечний експеримент з економікою воєнного часу.

Збільшення ПДВ слідом за різким зростанням військового збору може запустити негативну спіраль: зростання цін знизить купівельну спроможність громадян, зменшить споживання і, отже, навпаки, скоротить податкові надходження.