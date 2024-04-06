Головнокомандувач ЗСУ наказав провести службову перевірку в звʼязку з дискредитацією співробітниками ТСК мобілізаційних заходів

Головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський наказав командувачу Сухопутних військ ЗСУ провести службову перевірку в звʼязку з дискредитацією співробітниками ТСК мобілізаційних заходів по захисту держави від російської навали.

Це випливає з публікації на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ в Фейсбук.

“Насамперед, висловлюємо повагу і визнання важливості внеску журналістів у боротьбу з російськими загарбниками, зокрема і в інформаційному просторі. Сотні журналістів з початку широкомасштабного вторгнення стали до лав Сил оборони.

Професійні медійники проявили себе відданими патріотами. Ми бережемо пам’ять про журналістів, які загинули на полі бою.

Військовослужбовці щиро вдячні працівникам медіа, які нині допомагають боронити інформаційний простір України та світу від російської пропаганди. Їх внесок у майбутню Перемогу України – безпрецедентний. Над російськими загарбниками і над проявами порушень і корупції у Збройних Силах України.

Також, важливо наголосити, що професійна діяльність журналістів користується повагою керівництва Збройних Сил України та охороняється законодавством України. Збройні Сили України засуджують будь які випадки порушень з боку військових посадових осіб.

За матеріалами, опублікованими Громадською організацією “Слідство.Інфо”, мною визначено завдання командувачу Сухопутних військ ЗСУ провести службову перевірку. За результатами службової перевірки будуть прийняти відповідні рішення.” – йдеться у дописі Сирського.

Нагадаємо, що деякі високопосадовці СБУ вирішили перетворити мобілізацію на каральний інструмент проти журналістів, які розслідують корупцію у відомстві й задіяли для цього співробітників Солом’янського ТЦК.

Про це йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо», яке базується на відео з камер спостереження.

УК