Після відключного «здихання» холодильників «неелітного» населення уряд готує зростання податків

Уряд запланував до кінця року додатково отримати в державний бюджет 138,7 млрд грн за рахунок додаткових надходжень від податків

В четвер, 18 липня, Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до державного бюджету на 2024 рік щодо збільшення фінансування сектору безпеки і оборони на 495,3 млрд гривень, а також проєкт змін до Податкового кодексу щодо збільшення податкових надходжень на загальну суму 138,7 млрд гривень. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Згідно з проєктом змін до державного бюджету на поточний рік передбачено, зокрема, збільшення видатків на оплату праці в секторі безпеки і оборони на 77,9 млрд грн.

На військову, спеціальну техніку та обладнання передбачено додатково 256,1 млрд грн.

На будівництво військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд додатково закладено 40,4 млрд грн.

А ще є інші видатки – на 120,7 млрд грн.

Проєктом змін також передбачено скорочення видатків державного бюджету на 65 млрд грн.

Для покриття додаткових видатків та забезпечення збалансування показників бюджету передбачено збільшити доходи загального фонду державного бюджету на 214,5 млрд грн, зокрема за рахунок збільшення податкових надходжень. Також заплановано додаткове фінансування загального фонду бюджету за рахунок боргових операцій на суму 220 млрд грн.

Уряд запланував до кінця року додатково отримати в державний бюджет 138,7 млрд грн за рахунок додаткових надходжень від податків. Задля цього уряд пропонує підвищити ставки окремих податків і розширити базу оподаткування.

Зокрема, йдеться про:

підвищення ставки військового збору з доходів, визначених статтею 163 Податкового кодексу, до 5 %;

встановлення обовʼязку сплати військового збору юридичними особами у розмірі 1 % доходу від будь-якої діяльності для платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку 3 та 4 групи;

встановлення обовʼязку сплати військового збору в розмірі 5 % в розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць фізичними особами – підприємцями платниками єдиного податку першої, другої та четвертої групи;

встановлення обовʼязку сплати військового збору в розмірі 1 % від доходу ФОП платниками єдиного податку третьої групи;

встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 5 % від вартості банківських металів юридичними та фізичними особи , які здійснюють операції з придбання у банків банківських металів;

встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 30 % від вартості реалізованих ювелірних виробів підприємствами, установами, організаціями та ФОП, які здійснюють роздрібну торгівлю ювелірними виробами із золота , платини і дорогоцінного каміння ( в тому числі виробленими із давальницької сировини );

встановлення обовʼязку сплати військового збору в розмірі 15 % від вартості набутого рухомого майна підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами , які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні територіальними органами МВС, крім випадків забезпечення легковими автомобілями осіб з інвалідністю згідно із законодавством;

встановлення обовʼязку сплати військового збору в розмірі 5 % від доходу з продажу нерухомого майна фізичними особами , якими протягом звітного податкового року здійснено продаж одного обʼєкта нерухомості;

встановлення обовʼязку сплати військового збору в розмірі 5 % постачальниками електронних комунікаційних послуг, які надають послуги мобільного звʼязку, здійсненої кінцевими користувачами таких послуг;

встановлення обовʼязку щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств платниками податку, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, з розрахунку на 1 кубічний метр резервуарів для зберігання бензину та дизельного палива та скрапленого газу, розміщених на місці роздрібної торгівлі пальним, внесеним до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального;

встановлення специфічної ставки акцизного податку в розмірі 0,1 євро за 1 літр солодких напоїв газованих.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що найближчим часом Верховна Рада розгляне урядовий законопроєкт про перегляд Державного бюджету України на 2024 рік. За його словами, повний текст урядового законопроекту сьогодні-завтра будуть на сайті парламенту.

«Парламент та Уряд завжди оперативно реагують на запити військових, тому в мене немає сумнівів, що запропоноване збільшення видатків буде підтримано народними депутатами», – запевнив Гетманцев.

Також він оприлюднив аналіз запропонованих урядом змін до держбюджету від голови бюджетного комітету Ради Роксолани Підласої.

Отже, видатки загального фонду державного бюджету зростуть на 500,3 млрд грн.

На потреби оборони пропонується додатково спрямувати 495,3 млрд грн, зокрема:

185,8 млрд грн – на закупівлю та модернізацію військової техніки та озброєння ЗСУ;

147,2 млрд грн – для ЗСУ;

48,2 млрд грн – для Національної гвардії;

41,9 млрд грн – для Державної прикордонної служби;

40,7 млрд грн – для Державної спеціальної служби транспорту Міноборони;

15,2 млрд грн – для Національної поліції;

7,5 млрд грн – для ГУР МО;

5,1 млрд грн – для СБУ;

2,8 млрд грн – для ДСНС;

503 млн грн – для СЗР;

258,3 млн грн – для Держспецзв’язку;

138,7 млн грн – для УДО.

Планується скорочення витрат загалом на 65,7 млрд грн, у тому числі на обслуговування державного боргу (на 61,8 млрд грн) та на виконання державою гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії (на 3,9 млрд грн).

Окрім змін параметрів державного бюджету на 2024 рік, уряд також ініціює врегулювання ряду питань, пов’язаних з організацією бюджетного процесу цього року.

Нагадаємо, загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3,355 трлн гривень, з них на оборону – 1,685 трлн грн.