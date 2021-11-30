Рада ухвалила ресурсний законопроект

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (№5600), який ще називають «ресурсним», передає кореспондент .

За відповідне рішення проголосували 255 народних депутатів.

Зміни в податковому законодавстві

Документом запроваджується мінімальне податкове зобов’язання щодо земельної ділянки. У середньому доведеться сплатити 1,4 тисячі гривень за гектар землі на рік. Водночас у документі зменшується з 2 га до 0,5 га мінімальна площа землі фермерського господарства, що дає можливість переходу на спрощену систему оподаткування.

Також встановлюється 18%-й податок на доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції на суму, що перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної плати (6500 гривень).

Законом виключаються з платників єдиного податку 4-ї групи платники, основним видом діяльності яких є розведення свійської птиці (крім курей).

Окрім того, запроваджується податок з доходу отриманого від продажу протягом року другого об’єкта нерухомості – розмір ставки 5%, а третій та наступні – оподатковуватимуться ставкою у 18%. Також підвищуються ставки екологічного податку, рентної плати за користування надрами та ставки акцизного податку на алкоголь сигарети.

Встановлюється обмеження у праві виїзду керівника юридичної особи — боржника за кордон.

Нагадаємо

У Міністерстві фінансів очікують, що запровадження норм, передбачених законопроектом 5600, дасть можливість отримати додаткові надходження до бюджету обсягом 30 млрд грн.

У разі підписання документу Президентом України у встановленні строки зміни почнуть діяти вже з 1 січня 2022 року. // УНН