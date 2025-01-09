Рада ухвалила законопроєкт про приховану приватизацію. «Слуги» сховали в ньому ще один «сюрприз»

ВРУ переклала відповідальність на Володимира Зеленського – або підпис під законопроєктом, або шлях у ЄС.

Законопроєкт пропонує:

скасувати приватні підприємства та державні/комунальні підприємства, замінивши їх товариствами з обмеженою відповідальністю;

ввести 7-річний перехідний період для реорганізації;

скасувати господарське відання та оперативне управління державним майном, замінивши їх на оренду, управління або передачу у власність;

перенести частину норм із Господарського кодексу до Цивільного кодексу.

Крім того, законопроєкт, лобістом якого став спікер ВРУ Руслан Стефанчук, передбачає повну приватизацію державних і комунальних підприємств. При цьому автори закону не прорахували можливі ризики для громад від передачі комунальних підприємств приватникам.

У порядку денному ВР зазначено, що ухвалення законопроєкту №6013 це частина програми фінансової підтримки України від Євросоюзу Ukraine Facility, але це брехня.

Як повідомляло джерело ZN.UA, на Банковій не могли прямо відмовити голові парламенту, адже той задіяний у розв’язанні багатьох важливих питань. Тому дали сигнал через один зі скандальних Telegram-каналів. При цьому ВРУ фактично переклала відповідальність на президента Володимира Зеленського, який не хоче підписувати цей законопроєкт. Тепер йому доведеться або підтримати курс у ЄС, не підписавши закону, чи піти на поводу у Стефанчука, який вирішує багато питань для «слуг».

За бажанням Стефанчука за будь-яку ціну проголосувати законопроєкт, стоять люди, які дуже добре розуміють, як правильно приватизувати те, що буде погано лежати, і, по суті, покласти у свою кишеню будь-яке державне та комунальне підприємство. Документ для спікера ретельно виписував народний депутат Олексій Мовчан.

Він же став автором 502 поправки до цього законопроєкту, якою, як зазначили в Центрі протидії корупції, «слуги народу» вирішили скасувати штрафи оборонним постачальникам, які прострочили поставку на фронт на понад 30 днів. До того ж ця поправка охоплює не лише майбутні контракти, а й ті, що вже укладені.

Законопроєкт №6013 може фактично провести до наймасштабнішого за період незалежності України перерозподілу державної власності позаприватизаційним способом. На цьому акцентував адвокат та учасник ініціативи «Голка» Юрій Мельник у статті «Прихована приватизація: чи загрожує Україні масштабний розпродаж державного майна?». // ZN.UA