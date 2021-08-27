Самые востребованные виды сельхозтехники и выбор запчастей для ее ремонта

Современная сельскохозяйственная отрасль призвана удовлетворять потребности растущего с каждым годом населения планеты. Именно по этой причине она не может полноценно функционировать без применения различных средств механизации, например, комбайнов или тракторов. Их использование обеспечивает возможность качественной и быстрой обработки больших земельных наделов, подготовку грунта к возделыванию, удобрение с/х культур и т. д. Все это приводит не только к высоким объемам производства, но и к улучшению питательных, товарных свойств продукции.

При этом важно отметить, что эффективность функционирования любого фермерского хозяйства зависит не только от количества используемой спецтехники, но и от ее разнообразия, отмечают специалисты научно-производственного предприятия «РИЧ».

Все дело в том, что выращивание различных культур требует применения машин и агрегатов с разными эксплуатационными характеристиками. Кроме того, большой парк техники предполагает немалые дополнительные расходы, например, чтобы купить сельхоззапчасти https://ltd-rich.com/selxozzapchasti или обеспечить условия для хранения оборудования в межсезонье. Поэтому подбор оптимальных агрегатов требует исключительно профессионального подхода.

Виды сельхозтехники

В зависимости от функций используемые сегодня в области фермерского хозяйства машины можно разделить на три основных типа:

тракторная техника;

уборочное оборудование;

агрегаты для посева.

Тракторы являются наиболее востребованной в с/х спецтехникой. Их основное назначение состоит в предоставлении тяговой силы различному оборудованию. Это бороны и сеялки, опрыскиватели и культиваторы, грузовые прицепы. Без данных машин невозможно использование специализированного навесного и буксируемого оборудования.

Кроме того, нередко трактора выступают в качестве базы для изготовления самоходной техники. Это позволяет обеспечить ее высокими производственными мощностями и ходовыми показателями для применения в сложных климатических условиях.

Уборочная техника представлена комбайнами для покоса зерновых. При этом современные модификации данных агрегатов способны выполнять не только непосредственно скос растений, но и делать их обмолот, просев, формировать тюки соломы.

В данную категорию сельхозтехники также входят машины, предназначенные для уборки корнеплодов и подсолнечника, кукурузы и овощей. Кроме того, существуют специальные модификации агрегатов для сбора урожая с фруктовых деревьев.

Что касается посевного оборудования, то оно представлено устройствами буксируемого типа. В зависимости от особенностей конструкции они применяются для посева зерновых и овощных культур. Могут комплектоваться различными дополнительными приспособлениями, например, для внесения в грунт инсектицидов или удобряющих составов.

Выбор запчастей для с/х техники

Как отмечают специалисты, эксплуатационные сроки предназначенных для применения в области фермерского хозяйства машин зависят от качества используемых для ремонта и обслуживания комплектующих. При этом лучшим выбором, независимо от любых факторов, являются оригинальные запчасти. В отличие от не сертифицированных копий, они:

полностью соответствуют аналогичным деталям, установленным во время сборки техники на конвейере;

изготовлены из прочных материалов;

не способны повредить смежные агрегаты;

обеспечены гарантиями от производителей.

Именно по этим причинам применять копии можно только в той ситуации, когда ремонт необходимо сделать в максимально сжатые сроки, например, в посевной или уборочный период, советуют эксперты.