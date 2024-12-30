США дадуть Україні $15 млрд. із доходів від заморожених російських активів

Відповідну угоду підписали український Мінфін і Світовий банк.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Відповідну угоду підписали український Мінфін і Світовий банк. Це будуть кошти в межах проєкту PEACE in Ukraine та частина внеску США на суму $20 млрд за ініціативою G7, які спрямуємо на соціальні та гуманітарні видатки”, – написав він у Telegram.

Прем’єр подякував США та Світовому банку за реалізацію та підтримку ініціативи, яка “змушує Росію платити за агресію проти України”. // LB.ua