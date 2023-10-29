Нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело

Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії в ніч на 29 жовтня атакували два безпілотники Служби безпеки України.

Про це повідомив співрозмовник “Української правди” в силових структурах.

Джерело УП пояснює, що цей НПЗ забезпечував паливом війська РФ.

“Такі обʼєкти – важлива ціль. Адже лише за минулий рік на підприємстві виготовили понад 7 млн тон авіаційного пального, яке використовувалось для ворожої військової авіації, яка щодня атакує Україну”, – зазначає наш співрозмовник.

За словами джерела, в результаті спецоперації СБУ було уражено кілька нових установок заводу, на яких таке пальне перероблялося.

За попередніми даними, загорілось і декілька резервуарів з нафтою.

В ніч на 29 жовтня палав нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії…

відео з соцмереж pic.twitter.com/yu1i8tmuh5 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 29, 2023

Вранці 29 жовтня російський канал Telegram Baza повідомив, що Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії атакував безпілотник. Зазначалось, що після вибуху на території заводу спалахнула пожежа.