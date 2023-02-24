Обмеження стосуються банків, а також металургійного та гірничодобувного секторів економіки РФ.

США оголосили про нові санкції проти Росії, які застосують до 22 фізичних і 83 юридичних осіб.

Про це йдеться на сайті американського Міністерства фінансів.

Обмежувальні заходи, які Штати погодили з країнами Групи семи, спрямовані проти металургійного та гірничодобувного секторів економіки РФ, а також банків.

Санкції, як вважають у Мінфіні, “ще більше ізолюють Росію від міжнародної економіки та перешкоджають можливості Росії отримати капітал, матеріали, технології, які підтримують війну проти України”.

Крім того, обмеження запровадили до понад 30 осіб і компаній з третіх країн, які допомагають РФ ухилятися від санкцій і пов’язані з незаконним обігом зброї та незаконним фінансуванням.

“У той час, як російські банки, на частку яких припадає понад 80% всіх активів російського банківського сектора, вже перебувають під санкціями США та міжнародних санкцій, сьогодні OFAC (Управління з контролю за іноземними активами) вносить до списку понад дюжину фінансових установ у Росії, зокрема, один із десяти найбільших банків”, – додали в Мінфіні США.

Серед 11 банків, які потрапили у “чорний список”: Московський кредитний банк, Металлінвестбанк, “Ланта-Банк”, МТС Банк, Банк Санкт-Петербург, “Зеніт” та інші.

Також у переліку – фінансові організації “Зеніт Фінанс”, “Зеніт Лізинг” і “Зеніт Факторінг МСП”, компанії, пов’язані з управлінням активами (Confideri, “Велес Капітал” та ін.). // LB.ua