Уряд дозволив блокувати фури на дорогах за відмову від зважування

Уряд затвердив додатковий механізм контролю за збереженням доріг, що передбачає дозвіл на зупинку вантажівок з ознаками перезавантаження і можливість блокувати їх рух за відмову у зважуванні, повідомляє Мінвідновлення.

Ідеться про порядок супроводження автотранспорту, який має ознаки перевантаження, до найближчого місця зважування, а також заборони подальшого його руху.

Постанова уряду дозволить інспекторам ДСБТ слідкувати за дотриманням вагових норм перевізниками. “Новий інструмент направлений, у першу чергу, на збереження доріг, особливо там, де не встановлені системи автоматичного зважування у русі”, – зазначили у міністерстві.

Урядовою постановою передбачено:

Право зупинки авто з ознаками перевантаження та супроводу його для зважування до найближчого спеціально облаштованого майданчика (не далі ніж 50 км).

Можливість використовувати спеціальний блокуючий пристрій, якщо водій відмовляється їхати до місця зважування чи виправляти порушення у випадку підтвердження перевищення дозволених норм.

Також визначено ознаки, за яких автомобіль може супроводжуватися на зважування інспектором ДСБТ:

Завантаження вище бортів;

Просідання вузлів підвіски;

Відсутність товарно-транспортної накладної чи відмова її пред’явити.

“Інспектори ДСБТ зобов’язані фіксувати спілкування із водієм на боді-камеру повністю – для попередження будь-яких корупційних зловживань. Така норма діє з серпня минулого року. У випадку, якщо інспектор не зафіксував спілкування з водієм на камеру, для співробітника ДСБТ передбачена дисциплінарна відповідальність”, – зауважили у відомстві.

Лише у травні запущено в роботу три системи автоматичного зважування (WIM). Наразі 48 таких систем фіксують порушення на дорогах державного значення. Завдяки роботі WIM у 2023 році до державного бюджету було сплачено 83 млн гривень від штрафів за порушення встановлених норм. // УНН