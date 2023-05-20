Уряд дозволив блокувати фури на дорогах за відмову від зважування
Уряд затвердив додатковий механізм контролю за збереженням доріг, що передбачає дозвіл на зупинку вантажівок з ознаками перезавантаження і можливість блокувати їх рух за відмову у зважуванні, повідомляє Мінвідновлення.
Ідеться про порядок супроводження автотранспорту, який має ознаки перевантаження, до найближчого місця зважування, а також заборони подальшого його руху.
Постанова уряду дозволить інспекторам ДСБТ слідкувати за дотриманням вагових норм перевізниками. “Новий інструмент направлений, у першу чергу, на збереження доріг, особливо там, де не встановлені системи автоматичного зважування у русі”, – зазначили у міністерстві.
Урядовою постановою передбачено:
- Право зупинки авто з ознаками перевантаження та супроводу його для зважування до найближчого спеціально облаштованого майданчика (не далі ніж 50 км).
- Можливість використовувати спеціальний блокуючий пристрій, якщо водій відмовляється їхати до місця зважування чи виправляти порушення у випадку підтвердження перевищення дозволених норм.
Також визначено ознаки, за яких автомобіль може супроводжуватися на зважування інспектором ДСБТ:
- Завантаження вище бортів;
- Просідання вузлів підвіски;
- Відсутність товарно-транспортної накладної чи відмова її пред’явити.
“Інспектори ДСБТ зобов’язані фіксувати спілкування із водієм на боді-камеру повністю – для попередження будь-яких корупційних зловживань. Така норма діє з серпня минулого року. У випадку, якщо інспектор не зафіксував спілкування з водієм на камеру, для співробітника ДСБТ передбачена дисциплінарна відповідальність”, – зауважили у відомстві.
Лише у травні запущено в роботу три системи автоматичного зважування (WIM). Наразі 48 таких систем фіксують порушення на дорогах державного значення. Завдяки роботі WIM у 2023 році до державного бюджету було сплачено 83 млн гривень від штрафів за порушення встановлених норм. // УННTweet