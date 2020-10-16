Гид покупателя: защита территории и металлические ограждения

Секционные ограждения являются разновидностью изделий, которые монтируются из сварной сетки. Их устанавливают практически везде, где необходимо оградить территорию от чужих посягательств. Ими огораживают дачные участки, сады, огороды, производственные объекты, детские и спортивные площадки, административные учреждения.

Эксперты компании Сетка Запад, одного из лидеров производства метизной продукции, рассказывают об особенностях, характеристиках и преимуществах такой продукции.

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Ограждения металлические выпускаемые производителями, должны соответствовать европейским стандартам и установленным ГОСТам. Фото: https://sitkazahid.com/protection-sections.php,

Продукция такого типа, должна проходить многоуровневый контроль качества, изготавливаеться на современном оборудовании квалифицированными специалистами, благодаря чему ее использование будет долгим и безопасным.

Особенности, характеристики, преимущества

Металлические секционные ограждения отличаются прочностью и выносливостью. Современная конструкция выполнена из низкоуглеродистой проволоки методом сваривания в местах пересечения. Сегодня можно заказать «черную» сетку и оцинкованный материал с полимерным покрытием. Второй вариант метизной продукции обладает практически идеальными характеристиками:

Долговечность: многослойное покрытие материала гарантирует длительность эксплуатационного покрытия.

Прочность: устойчивость к коррозии обеспечивает надежность и выносливость изделий.

Универсальность: ограждения из сварной сетки не препятствуют свободному проникновению света, что позволяет их использовать для ограждения сада и огорода.

из сварной сетки не препятствуют свободному проникновению света, что позволяет их использовать для ограждения сада и огорода. Эстетичность: металлическая конструкция смотрится просто и лаконично, однако, идеально дополняет любой ландшафтный дизайн.

Самый доступный вариант ограждения, в особенности для больших территорий — секционный забор.

Металлические конструкции подходят для ограждения любых объектов. Метизная продукция, обладающая прекрасной эстетикой, не требующая специального ухода, долговечна и практична нашла свое применение в быту и промышленности.

Необходимые элементы для быстрого и доступного монтажа секций:

столбы, которые имеют резьбу для прочного и надежного крепления;

секции, благодаря которым можно создать забор любой длины и высоты;

калитки и ворота, благодаря которым построить целостное ограждение не составит большой сложности;

готовые крепежи, которые применяются для фиксации всех элементов.

Как отмечают специалисты компании » Сетка Запад«, заказать метизную продукцию такого вида можно с доставкой в любой регион Украины. Менеджеры компании-производителя и поставщика должны оказать помощь в выборе и расчетах материалов, благодаря чему каждый владелец участка или жилища может быстро решить строительные задачи.