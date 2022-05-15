Цифровые решения обостряют конкуренцию — компании не имеющие своего веб-сайта рискуют стать неактуальными

Цифровизация создает новые возможности для стратегического развития бизнеса. В то же время цифровые решения обостряют конкуренцию. Малые компании должны усилить свою способность управлять возможностями, рисками и конкурентными преимуществами цифровизации для повышения ценности бизнеса.

Как отмечают эксперты компании IMA, четыре из десяти малых предприятий не имеют веб-сайта, несмотря на то, что почти все пользователи Интернета получают информацию с помощью онлайн-поиска. Возможно, у них есть страница в Facebook или Instagram, и они думают, что этого «хватит»? Создание сайтов компаний, сегодня это уже фактически необходимость и требование рынка.

Компаниям иногда трудно увидеть финансовые преимущества новой технологии и то, как ее можно адаптировать для их собственных операций, а также то, как цифровые методы работы и бизнес-стратегии могут стать конкурентным преимуществом. Еще одна сложность заключается в самостоятельном выборе среди цифровых инструментов, которые сейчас представлены на рынке. Цифровая компетентность во многом зависит от управления и лидерства, но небольшим компаниям иногда не хватает понимания ее важности и способности действовать на основе новых потребностей.

Эксперты компании IMA назвали пять более-менее очевидных причин, по которым стоит инвестировать в сайт для компании.

Новые возможности для бизнеса — когда сайт становится дополнительным продавцом

Владелец бизнеса может рассматривать свой веб-сайт как дополнительного продавца и представителя бизнеса. Лучше всего то, что он никогда не спит, никогда не берет перерыв на обед или отпуск. У него появляется возможность продавать и быть замеченным 24/7.

Есть несколько вещей, которые приятнее для предпринимателя, чем успех в привлечении новых клиентов (и желательно от конкурентов). Но общеизвестно, что трудно связаться с людьми, которые никогда раньше не делали покупок, не посещали ваш магазин или офис или даже не слышали о том, что ваш бизнес существует.

С помощью сайта, описывающего, зачем существует ваша компания, чем она занимается, чем она уникальна на рынке, вы создаете базовые условия для охвата абсолютного большинства своих потенциальных клиентов. Без веб-сайта вы в основном полагаетесь на слухи и случай, когда дело доходит до привлечения новых клиентов.

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Веб-сайт для компании также открывает новые рынки. С помощью довольно небольших вмешательств можно превратить свой сайт из дополнительного продавца на местном рынке в международного продавца.

Все потребители, включая ваших самых лояльных клиентов, регулярно ищут в Google помощь, советы, сравнения и рейтинги, чтобы найти лучшее предложение. Фактически, 70 процентов пользователей Интернета пользуются Google каждый день.

Это признак того, что сегодняшние клиенты больше, чем когда-либо прежде, хотят убедиться, что они заключат выгодную сделку, прежде чем потратить свои деньги. С помощью веб-сайта можно удовлетворить этот спрос более эффективно, чтобы сохранить приверженность постоянных клиентов, найти новых клиентов, а затем привлечь клиентов ваших конкурентов.

Имейте в виду, что многие клиенты сегодня выполняют указанные выше действия в Google на своем мобильном телефоне. Поэтому важно, чтобы инвестировали в так называемый адаптивный веб-сайт, который работает как на ноутбуке, так и на планшете и смартфоне.

Маркетинг — расскажите «почему у вас» в Интернете

Предпосылкой для создания желанного спроса на то, что вы предлагаете, является маркетинг, и первая задача — выяснить, почему существует ваша компания.

Есть много причин, по которым вы решаете начать свое собственное дело, но общая причина заключается в том, что вы хотите иметь возможность жить за счет своей страсти или интереса. Предприниматели, которые увлечены своим бизнесом и делятся им, имеют больше шансов привлечь и убедить других людей стать клиентами.

Если у вас есть веб-сайт компании, вы можете выразить свою страсть, свое «почему» в тексте, изображении и видео, бесплатно для всех. С помощью поисковых систем контент также может распространяться бесплатно и открывать невообразимые возможности для бизнеса.

Увлекательное рассказывание о том, почему существует ваш бизнес, и информирование ваших клиентов о добавленной стоимости и советы о том, что вы продаете, может стать наиболее эффективным и устойчивым способом продвижения вашей компании на рынок. Мы все устали от рекламы. Вместо того, чтобы просто говорить о продукте и цене в общении с клиентами, вы можете говорить о том, что на самом деле является причиной, по которой люди делают покупки у вас:

ваша страсть;

ваши уникальные знания;

ваш уровень обслуживания;

ваше знание местных условий;

или, может быть, ваша хорошая репутация в сети.

Несмотря на то, что веб-сайт является центром современного маркетинга, многие самозанятые люди считают, что иметь веб-сайт дорого и обременительно. Вместо этого они обычно инвестируют в бесплатную страницу в Facebook или Instagram для продвижения своего бизнеса. К сожалению, многие владельцы бизнеса переоценивают преимущества и последствия использования исключительно социальных сетей. Хотя это по-прежнему очень важные дополнительные каналы, на которых вас увидят, большинство людей не знают, как мало ваших подписчиков на самом деле принимают участие в опубликованных вами сообщениях.

Еще в 2012 году Facebook ограничил охват публикуемых постов подписчиками страниц Facebook примерно до 16 процентов. Исследование PR-агентства Ogilvy & Mather, проведенное в 2014 году, показывает, что затем охват снизился до 6–2 %. В 2016 году директор по развитию Facebook Ларс Бэкстром заявил, что владельцы страниц Facebook и Instagram могут рассчитывать на очередное падение органической видимости — в некоторых случаях до менее чем 2 процентов.

Конечно, у вашей страницы в социальных сетях есть много хороших преимуществ, таких как возможности обзора, фотоальбомы, новостные блоги и т. д., но без дополнительного веб-сайта вы можете только полностью полагаеться на рекламную компанию Facebook, чтобы продолжать распространять свои сообщение бесплатно. К сожалению, это наивное принятие желаемого за действительное — сегодня платная реклама является чуть ли не обязательным условием появления в Facebook и Instagram. Возможно, еще большая проблема заключается в том, что эти страницы не оптимизированы для Google. Это снова оставляет поле открытым для конкурентов, которые могут использовать эффективный веб-сайт, чтобы превзойти вас в своей нише.

Когда у вас есть веб-сайт, у вас есть возможность по-настоящему инвестировать в маркетинг — как купленный, так и органический. Пожалуй, самым дешевым плодом для многих владельцев малого бизнеса является SEO / поисковая оптимизация. Единственное, за что вы платите, это ваше время. Хорошо оптимизированный веб-сайт и хорошо продуманный поисковый анализ могут обеспечить стабильный поток посетителей без особых усилий (или оплаты). Вы также можете размещать рекламу в Google Ads — возможно, это один из самых отточенных инструментов в маркетинге.

Отношения с клиентами — не стоит недооценивать цифровую встречу с клиентами

Если у вас есть веб-сайт для компании, вы можете предложить своим клиентам форум, где они могут анонимно ставить лайки и оставлять вам важные отзывы — взгляды, которые в противном случае вы могли бы никогда не получить. Мало того, веб-сайт в сочетании с аналитическим инструментом (например, бесплатным Google Analytics) дает вам еще больше бесценной и уникальной информации. Какие из ваших продуктов или услуг вызывают наибольший интерес у потенциальных клиентов? Какие предложения самые выгодные? Что ваши клиенты ищут в вашей отрасли и почему они выбирают вас в качестве поставщика?

Самым важным источником знаний для развития вашей компании, конечно же, являются ваши клиенты. Многие владельцы бизнеса умеют разговаривать со своими клиентами и прислушиваться к их потребностям. Проблема в том, что клиенты не всегда честно говорят, что думают и чувствуют, особенно в сфере услуг.

Бренд и доменное имя

Когда вы в последний раз гуглили свой бренд и сколько результатов поиска вели к вашему бизнесу? Знаете ли вы, что ваши конкуренты могут покупать поисковые объявления Google для вашего бренда? Если у вас не будет реального веб-сайта, ваш конкурент может с помощью поисковой оптимизации и умного контент-маркетинга украсть ваш трафик и продажи, и в то же время создать впечатление, что вашего бренда на самом деле не существует. Без веб-сайта для компании вы рискуете оставить несколько результатов поиска открытыми для ваших конкурентов.

Но не только конкуренты, но и ваши реселлеры и партнеры могут эффективно перехитрить вас с помощью веб-маркетинга. Например, городская гостиница, у которой нет веб-сайта, может видеть, что розничные торговцы, такие как hotels.com, booking.com, перехватывают поисковые объявления и несколько результатов поиска на название компании этой городской гостиницы. В результате отель оказывается в зависимости от своих реселлеров, что может быть очень дорого. Современный совет для новых предпринимателей может состоять в том, чтобы зарегистрировать и защитить доменное имя еще до того, как возникнет вопрос о регистрации компании.

Сегодня вы можете спокойно предположить, что ваш бренд обсуждают, рассматривают, оценивают и задают вопросы в Интернете, независимо от того, что вы о нем думаете. Часто это происходит совершенно открыто и с возможностью поиска через такие сайты, как Facebook, Google и другие социальные платформы. Не имея собственного веб-сайта, на котором вы контролируете информацию о своей компании, вы в принципе передаете эту власть крупным рекламным компаниям, у которых часто нет даже доступного отдела поддержки.

Это означает, что вам придется смириться с тем фактом, что в Google изобилуют старые номера телефонов, ложные слухи, неверные часы работы и т. д., что сбивает с толку ваших потенциальных клиентов. Имея собственный веб-сайт, вы можете восстановить доверие к себе как к предпринимателю, не только гарантируя правильную информацию о компании.

Теперь вы также можете перенести важные обсуждения, сравнения и общие отзывы о вашем бизнесе из рекламных компаний обратно в свой домен, которым вы сами управляете. Там вы можете свободно отвечать и учиться на мнениях клиентов, чтобы улучшить онлайн-репутацию. В тех случаях, когда вы все еще вынуждены вести дебаты на Facebook, вы всегда можете сослаться на свой веб-сайт как на надежный источник. Это важный момент, чтобы его сегодня упустить.

Сегодня даже отсутствие веб-сайта может поставить под сомнение ваших потенциальных клиентов — мы осмелимся сказать, что это стало чем-то вроде гигиенического фактора. И не только это; клиенты ожидают, по крайней мере, того же качества на веб-сайте компании, что и в других подразделениях компании! Поэтому важно, чтобы вы не только торопились с непродуманным веб-сайтом, но и уделяли время и любовь тому, чтобы ваш веб-сайт представлял вашу компанию и ваш бренд наилучшим образом.

Готовность к будущему — скоро физический и цифровой миры станут одним и тем же

Возможно, вы помните всех людей, которые некоторое время назад охотились на покемонов, с помощью своих смартфонов. Подумайте о том, как часто вы сами берете в руки свой мобильный телефон, чтобы проложить маршрут или быстро прочитать новости. Независимо от того, что мы об этом думаем, цифровой мир растворяется в физическом мире, и это, конечно же, в высшей степени относится и к тому, как мы торгуем товарами и услугами.

Многие владельцы бизнеса совершают ошибку, рассматривая веб-сайт или интернет-магазин как противоположность или замену своему местному магазину или офису. Но на самом деле сегодняшние клиенты ожидают, что они смогут легко переключаться между вашим веб-сайтом и вашим физическим магазином при изучении предложений и совершении покупки.

Компания у которой нет интернет-магазина или веб-сайта, рискует быстро стать неактуальной (если не сказать несерьезной) в мире, где все считают само собой разумеющимся, что компания доступна как в цифровом, так и в физическом мире. Наиболее конкурентоспособные компании уже осознали, что самая важная инвестиция в будущее — это объединить свое локальное физическое присутствие с дополнительным цифровым присутствием и упаковать его под своим брендом.