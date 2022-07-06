Ціну російської нафти хочуть обмежити на рівні $40-60 за барель

США та союзники активно працюють над примусовим обмеженням ціни на російську нафту на рівні 40-60 дол. США за барель для зменшення воєнного бюджету рф.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише агентство Bloomberg із посиланням на свої поінформовані джерела.

“Союзники шукають шляхи обмеження російських доходів від експорту нафти, при цьому мінімізувавши вплив на власні економіки”, — йдеться у матеріалі.

Bloomberg нагадує, що під час саміту G7 наприкінці червня всі держави-члени погодилися розглянути способи обмеження ціни, заборонивши надавати транспортні послуги та послуги страхування, необхідні для транспортування російської нафти та пального, якщо їх було придбано дорожче погодженої ціни.

“Точна межа залежатиме від ринкових умов на момент ухвалення остаточного рішення, а ці умови можуть суттєво змінитися”, — зазначає видання.

Діапазон цін пролягає між собівартістю видобутку росією нафти та ринковою ціною на неї до початку вторгнення 24 лютого.

“Адміністрація Байдена вважає межу в 40 дол. надто низькою. Мета — позбавити москву доходів для фінансування війни в Україні, однак ризик полягає в тому, що погане виконання призведе до зростання глобальних цін на нафту”, — пояснює Blomberg.

Американські чиновники проводять по кілька зустрічей щотижня, намагаючись знайти оптимальний варіант, який вдасться втілити у життя. Найближчими тижнями ці зусилля ще більше активізуються.

“США також оцінюють кілька потенційних заходів примусу, в тому числі можливі обмеження на транспортні компанії, які перевозять нафту за вищими цінами, а також санкції проти банків та фінансових інституцій, які проводять продаж за вищими, ніж погоджені, цінами”, — зазначає агентство.

Як повідомлялось, внаслідок обмеження ціни на російську нафту, можливість введення якого погодили лідери «Великої сімки», нафта може подешевшати для покупців приблизно вдвічі проти нинішньої ціни. Про це 3 липня заявив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.