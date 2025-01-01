У Придністров’ї після зупинки транзиту російського газу відключили центральне опалення

На разі газу в системі псевдореспубліки вистарчить лише для приготування їжі.

У Придністров’ї відключили систему централізованого опалення у всіх населених пунктах через припинення подачі газу з Росії, повідомила вранці 1 січня компанія «Тираспільтрансгаз-Придністров’я».

Відключення прогнозують до 12:00 у котельнях, приватних секторах та багатоквартирних будинках з автономним опаленням.

У компанії зазначили, що в багатоквартирних будинках газ залишиться доступним лише для приготування їжі. Для цього використовуватимуть запаси у системі газопроводів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. Місцевих мешканців закликали обов’язково закрити газові крани та не намагатися самостійно відновлювати подачу газу.

У свою чергу «Тірастеплоенерго» заявило, що від ранку в Тирасполі через зупинку постачання газу припинили подачу тепла та гарячої води у житлових будинках. Виняток – лікарні та соціальні установи.

Молдавське видання NewsMaker у свою чергу зазначає, що 31 грудня був останній день, коли «Газпром» міг бронювати подобово газ для Придністров’я через Трансбалканський газопровід.

Зазначимо, що хоча Молдова закуповує газ на європейському ринку, 16 грудня в країні запровадили режим надзвичайної ситуації в енергетиці. Згодом Кишиневі повідомили, що домовились про постачання електроенергії з Румунії.

Нагадаємо, вранці 1 січня Україна зупинила транзит російського газу через територію України, оскільки опівночі закінчилась дія відповідного контракту між Україною та РФ. Про плани зупинки транзиту Київ попереджав заздалегідь та обумовив це питання з європейськими країнами. // Дзеркало тижня