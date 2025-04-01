Україна отримала 3,5 млрд. євро від ЄС

Європейський Союз переказав Україні 3,5 млрд євро у межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомило Міністерство економіки.

Це перший транш фінансової підтримки, який Україна отримала у 2025 році.

З цієї суми 3,1 млрд євро надають як пільгові кредити, ще 400 млн євро — це грантові кошти.

«Це вагома підтримка з боку наших європейських партнерів і підтвердження правильного курсу реформ… Ми й надалі впроваджуватимемо необхідні зміни у межах програми Ukraine Facility для гармонізації з європейськими стандартами та інтеграції України в економічний простір ЄС», — сказала міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Загалом у межах цієї програми до державного бюджету України вже надійшло 19,6 млрд євро. Ці кошти спрямовуються на першочергові потреби у соціальній та гуманітарній сферах.

У 2025 році в межах Ukraine Facility передбачено близько 12,5 млрд євро фінансової підтримки для України, з яких 1,5 млрд євро — у формі гранту.

Що таке Ukraine Facility?

Ukraine Facility — це програма багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС. Вона передбачає надання 50 мільярдів євро впродовж 2024-2027 років у вигляді пільгових кредитів (33 млрд євро) та грантів (17 млрд євро).

Кошти вирішено надавати щоквартально, за підсумками виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility. Йдеться про європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ у різних галузях: від енергетики до аграрної сфери. Крім того, у документі прописані «наскрізні напрями», як-от «зелений» перехід, цифровізація та євроінтеграція.

Із загальної суми 39 мільярдів євро спрямують у держбюджет для посилення макрофінансової стабільності. Решта — спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, покриття відсотків за кредитами тощо. // hromadske