Україна отримала від Євросоюзу ще 1 мільярд євро за рахунок активів РФ

Це вже пʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Це вже пʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA.

“Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету”, – зазначив Шмигаль.

Загалом за ініціативою ERA Україна отримала від ЄС вже 7 млрд євро. Цей ресурс забезпечений доходами від використання заморожених активів РФ.

“Дякуємо нашим партнерам за послідовну та надійну підтримку. Разом змусимо агресора заплатити за всі завдані Україні збитки”, – написав Шмигаль у Telegram.