Україна отримала від Євросоюзу ще 1 мільярд євро за рахунок активів РФ
Це вже пʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Це вже пʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA.
“Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету”, – зазначив Шмигаль.
Загалом за ініціативою ERA Україна отримала від ЄС вже 7 млрд євро. Цей ресурс забезпечений доходами від використання заморожених активів РФ.
“Дякуємо нашим партнерам за послідовну та надійну підтримку. Разом змусимо агресора заплатити за всі завдані Україні збитки”, – написав Шмигаль у Telegram.
- ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) – ініціатива, яка передбачає отримання від країн G7 50 млрд доларів з подальшим погашенням за рахунок доходів від використання заморожених російських активів.