Україна підписала угоду з ЄС про безповоротну допомогу на €5,27 млрд.

Україна підписала фінансову угоду з Європейським Союзом, яка регулює отримання грантової допомоги в рамках Ukraine Facility у розмірі 5,27 млрд євро протягом наступних чотирьох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки .

Від України угоду підписала перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, уряд фіналізував домовленість між Україною та ЄС в рамках Ukraine Facility. Це остання угода яка необхідна для того, щоб повністю запустилася програма Ukraine Facility.

Всього бюджетна підтримка в рамках першої складової програми, включно з кредитними та грантовими коштами, складає 38,27 млрд євро. Програма передбачає надходження траншів відповідно до квартального графіка виконання індикаторів. Загалом у 2024 році Україна очікує отримати 16 млрд євро підтримки, з яких 3 млрд євро буде грантовою допомогою.