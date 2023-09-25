Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку

Україна вперше пройде майбутній опалювальний сезон лише за рахунок газу власного видобутку.

Про це повідомила НАК “Нафтогаз України”.

“Хочу нагадати, що ми збільшуємо обсяги газу власного видобутку, ці показники зростають. У 2023 році “Нафтогаз” пробурив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд наступного року. Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість”, – сказав голова компанії Олексій Чернишов.

Він висловив упевненість, що Україна пройде опалювальний сезон без потрясінь не лише в плані забезпечення газом, а й без змін вартості блакитного палива для населення.

“Ми абсолютно впевнено дивимося в майбутню зиму. Газу в нас достатньо, тарифи стабільні. Відтак, прошу всіх споживачів забезпечувати енергоефективні заходи і поставитися відповідально до цього типу енергії. Тому що це український видобуток, наше з вами спільне досягнення”, – зазначив Чернишов.

Нагадуємо:

Як повідомлялося, АТ “Укргазвидобування” (УГВ) ставить за ціль збільшити у 2023 році видобуток природного газу на 1 млрд куб. м – до 13,5 млрд куб. м. У 2022 році компанія видобула 12,5 млрд куб. м природного газу (товарного), що на 3% менше, ніж 2021-го. // Економічна правда