Транзит зупинили о 07:00.

Сьогодні, 1 січня 2025, Україна зупинила транзит російського газу своєю територією.

Про це повідомили у Міненерго.

“О 07:00 в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів”, – йдеться у повідомленні.

З 1 січня газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Інфраструктура газотранспортної системи завчасно підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів.